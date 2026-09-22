Chiều tam tầm 22/9, cơn mưa lớn trên diện rộng đổ xuống nhiều nơi ở TPHCM khiến các con đường ngập nặng.

Mưa lớn kèm sấm sét khiến nhiều tuyến đường ngập hơn nửa bánh xe, giao thông trở nên khó khăn, có phần hỗn loạn vào giờ tan tầm.



Trên đường Linh Đông đoạn giao với Lý Tế Xuyên nước chảy xối xả. Hàng loạt người dân đi đường qua đây phải dắt bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động mạnh, gây mưa diện rộng ở TPHCM và các tỉnh, thành phía nam. Đợt mưa lớn này được dự báo còn kéo dài đến khoảng ngày 24/9 với lượng mưa phổ biến 60-130mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 250mm/24 giờ.

Đường Linh Đông với địa hình dốc nên nước từ khu dân cư, đường Tô Ngọc Vân đổ dồn về, chảy mạnh như dòng thác khiến nhiều xe máy bị nước cuốn trôi.

Người dân hợp sức để 'giải cứu' xe máy chạy qua đoạn đường Linh Đông, gặp thác nước chảy xiết, cuồn cuộn.

Do đường ngập nặng, nhiều người phải dừng lại chờ nước rút. Một số người vì quá nóng lòng về nhà đã phải dắt bộ xe do xe chết máy.

Nước tràn ngập khắp vỉa hè, lòng đường, người dân đi bộ dò từng bước.

Đến tối, mưa chưa tạnh, người dân TPHCM vẫn phải chật vật trên các đoạn đường ngập để về nhà.