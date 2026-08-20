Ngày 20/8, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Giai Lạc (Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông H.S.V. (46 tuổi, trú xóm Phúc Thành), bị nước cuốn trôi tại khe Chùa.

Lực lượng chức năng xã Giai Lạc tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông V. đến khu vực khe Chùa để bắt cá. Trong lúc đánh bắt, do nước chảy xiết, ông không may bị nước cuốn trôi.

Đến khoảng 14h, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông V. tại khu vực hạ nguồn.

Cầu tạm qua khe Hội Nguyên bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: UBND xã Yên Hoà

Cùng ngày, tại xã Yên Hòa, cầu tạm qua khe Hội Nguyên, thuộc bản Yên Thắng, bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Sự cố khiến bản Cốc Tạt và một phần bản Yên Thắng với hơn 300 hộ dân, trên 1.400 nhân khẩu bị cô lập.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá tại nhiều vị trí, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND xã cùng các lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và chốt chặn tại những khu vực nguy hiểm. Địa phương cũng bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, di dời người dân khi cần thiết.

Mưa lớn kéo dài gây ngập trên đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Vinh Hưng. Ảnh: T.T

Tại các xã Diễn Châu, Nghi Lộc, nước mưa tràn vào sân nhiều nhà dân với độ sâu hơn 30cm. Trong khi đó, tại khu vực đô thị Vinh, một số tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Phong Định Cảng, Đại lộ Lê Nin, đường 72m, Nguyễn Cảnh Hoan... bị ngập 10-30cm, khiến phương tiện di chuyển khó khăn.