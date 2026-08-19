Đến 7h sáng nay (19/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.
Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 20-25km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (20/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ tăng lên cấp 7, giật cấp 9.
Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ chậm lại, chỉ còn khoảng 5km/h. Đến 7h ngày 21/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ vẫn cấp 7, giật cấp 9.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-3,5m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.