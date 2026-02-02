Những ngày giao mùa, khi độ ẩm không khí thường xuyên duy trì ở ngưỡng bão hòa, hiện tượng "nhà đổ mồ hôi" không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt mà còn có thể ảnh hưởng sức khỏe, gây hư hỏng tài sản.

Máy hút ẩm Kosmen - “trợ lý” kiểm soát ẩm cho mọi không gian

Trong thời đại công nghệ 4.0, người tiêu dùng không chỉ cần những chiếc máy chỉ biết “hút nước” mà có xu hướng chọn những sản phẩm “đa di năng” tích hợp nhiều chức năng trong một, vừa gọn nhỏ vừa tiết kiệm.

Dưới đây là gợi ý 4 model máy hút ẩm bán chạy trên thị trường, phủ toàn bộ phân khúc từ phòng ngủ đến căn hộ, văn phòng.

Để không gian nhỏ luôn khô thoáng, dễ chịu

Những căn hộ diện tích vừa và nhỏ không chỉ đòi hỏi sự sắp xếp gọn gàng, hợp lý hay ánh sáng tốt mà còn cần giữ không khí phòng luôn được khô thoáng, sạch khuẩn. Kosmen đáp ứng nhu cầu này với 2 model sản phẩm.

Kosmen KM-12W cho tổ ấm khô thoáng

Công suất hút ẩm 12 lít/ ngày, Kosmen KM-12W phù hợp với những phòng ngủ hoặc căn hộ studio có diện tích từ 10 - 40m2, cơ chế vận hành êm ái với độ ồn dưới 40dB. Ngoài ra, model còn được trang bị màng lọc thô kết hợp công nghệ ion âm để lọc khí và khử khuẩn. Máy tích hợp các tính năng thông minh: kết nối wifi, sấy quần áo, khóa trẻ em, bảo vệ quá tải..., có thể dùng cả ngày mà không gây lo lắng về điện năng.

Kosmen KM-25N phù hợp không gian từ 55 - 95m2 với công suất hút ẩm lên đến 25 lít/ ngày, độ ồn dưới 42dB. Là một “ trợ lý đa năng”, ngoài hút ẩm máy còn khử mùi hôi khó chịu, bụi bẩn kích thước lớn nhờ tích hợp màng lọc kép 2in1 màng lọc thô - than hoạt tính. Máy cũng tích hợp thông minh: kết nối wifi, khoá trẻ em, sấy quần áo, tự chỉnh độ ẩm mong muốn, đèn cảnh báo độ ẩm...

Kosmen KM-25N - “trợ lý” đa năng

Lựa chọn lý tưởng cho không gian lớn

Với những không gian sống rộng rãi, việc lựa chọn những dòng máy công suất lớn phù hợp để hút ẩm nhanh, kiểm soát và duy trì độ ẩm ổn định, giúp tiết kiệm chi phí là lựa chọn hàng đầu.

Bộ đôi máy hút ẩm lọc không khí lý tưởng cho gia đình

Với công suất hút ẩm 30 lít/ngày, Kosmen KM-30N đáp ứng tốt cho không gian 70-105m². Điểm nổi bật là khả năng vừa lọc không khí vừa hút ẩm với hệ thống 3 lớp lọc tiêu chuẩn: lọc thô - HEPA H13 - than hoạt tính, kết hợp công nghệ ion âm, giúp vừa kiểm soát độ ẩm, vừa lọc không khí chuyên sâu. Máy trang bị màn LED cảm ứng cùng các chức năng thông minh: hẹn giờ, sấy quần áo, khóa trẻ em, tự chỉnh độ ẩm, cảnh báo khi đầy... Với các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người nhạy cảm về hô hấp, đây là lựa chọn hướng đến sự cân bằng giữa tiện nghi và bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh đó, KM-60S - dòng máy công suất lớn là giải pháp cho không gian 50-110m2, với công suất hút ẩm lên tới 60 lít/ngày. Dù công suất lớn nhưng độ ồn của máy chỉ ở mức ≤ 51dB, phù hợp cho không gian làm việc chuyên nghiệp. Sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, tích hợp sấy quần áo và chế độ hẹn giờ 1-24h, tích hợp công nghệ ion âm lọc khí, cảnh báo bình nước đầy, khóa trẻ em và điều khiển qua wifi...

Kosmen KM-60S - giải pháp tuyệt vời cho mùa “khó chiều”

Lựa chọn đáng giá cho mùa “khó chiều”

Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết đặc trưng, khó tránh khỏi tại miền Bắc Việt Nam, đặc biệt từ tháng 2 đến tháng 4. Với các dòng Kosmen KM-12W, KM-25N, KM-30N và KM-60S, người tiêu dùng có thể chủ động ứng phó mùa nồm, giúp không gian sống luôn khô thoáng, an toàn và dễ chịu.

Từ ngày 4/12/2025 - 31/3/2026 Kosmen triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng khi mua sản phẩm chính hãng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

