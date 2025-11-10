Miền Bắc đang bước vào giai đoạn nồm ẩm, mưa phùn kéo dài – kiểu thời tiết đặc trưng gây nhiều bất tiện cho người sử dụng ô tô.

Không chỉ làm tầm nhìn kém, nồm ẩm còn khiến nội thất xe dễ mốc, hệ thống điện trục trặc, khung gầm và các chi tiết kim loại nhanh xuống cấp.

Việc chủ động chăm sóc, giữ khô ráo, kiểm tra hệ thống điện, phanh và nội – ngoại thất không chỉ bảo vệ phương tiện mà còn đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe trong mọi điều kiện thời tiết.

Giữ xe luôn khô ráo

Độ ẩm cao là “kẻ thù” của mọi loại xe. Chủ xe nên hạn chế mở cửa quá lâu, tránh để hơi ẩm xâm nhập vào khoang nội thất. Trong những ngày trời mưa phùn, nên bật điều hòa ở chế độ sấy khô hoặc quạt gió nhẹ để không khí trong xe luôn khô thoáng.

Một mẹo nhỏ là đặt túi hút ẩm hoặc than hoạt tính trong xe, đặc biệt ở các hộc chứa đồ và dưới sàn, giúp giảm hơi ẩm tích tụ. Nếu xe bị ướt, hãy lau khô ngay và mở cửa thông gió khi đỗ ở nơi kín để tránh ẩm mốc.

Kiểm tra hệ thống điện và động cơ

Trong điều kiện ẩm ướt, các thiết bị điện rất dễ bị chập hoặc rò rỉ. Tài xế cần thường xuyên kiểm tra ắc quy, hệ thống dây dẫn, cầu chì, đảm bảo các đầu nối khô ráo và sạch sẽ.

Với xe sử dụng khóa cơ, nên tra dầu bôi trơn định kỳ để tránh kẹt khóa do ẩm. Ngoài ra, việc kiểm tra lọc gió, bugi và các cảm biến cũng giúp xe vận hành ổn định hơn trong điều kiện thời tiết thất thường.

Bảo vệ nội thất xe

Độ ẩm cao khiến ghế da, thảm nỉ và taplo dễ xuất hiện nấm mốc, mùi hôi khó chịu. Vì vậy, nên ưu tiên thảm lót sàn cao su để dễ vệ sinh, hạn chế tích nước.

Chủ xe cũng nên vệ sinh nội thất định kỳ, xịt khử mùi, và đặt túi thơm hoặc tinh dầu khử khuẩn để giữ không khí trong lành. Với xe để lâu không sử dụng, nên mở hé cửa hoặc nổ máy vài phút mỗi ngày để không khí lưu thông.

Chăm sóc ngoại thất xe

Mưa phùn và bụi ẩm khiến thân xe dễ bám bẩn, làm hỏng sơn nếu không được vệ sinh kịp thời. Người dùng nên rửa xe thường xuyên, sau đó lau khô kỹ lưỡng, đặc biệt ở các khe cửa, gầm xe – nơi dễ tích nước và rỉ sét.

Để tăng khả năng bảo vệ, có thể phủ nano hoặc sáp bảo vệ sơn giúp xe bóng đẹp và hạn chế tác động từ môi trường ẩm ướt.

Xử lý tình trạng kính xe bị mờ

Khi trời nồm, hơi nước thường đọng trên kính lái và kính cửa sổ, làm giảm đáng kể tầm quan sát. Để khắc phục, người lái có thể bật điều hòa hoặc chế độ sưởi kính ở mức vừa phải giúp làm khô nhanh bề mặt kính.

Ngoài ra, có thể sử dụng dung dịch chống bám hơi nước chuyên dụng để hạn chế hiện tượng mờ kính – đặc biệt hữu ích khi lái xe vào ban đêm hoặc sáng sớm.

Kiểm tra hệ thống phanh và lốp

Độ ẩm cao có thể khiến đĩa phanh bị rỉ sét, làm giảm hiệu quả phanh. Chủ xe cần kiểm tra má phanh, dầu phanh và vệ sinh thường xuyên. Đồng thời, nên theo dõi áp suất lốp để đảm bảo độ bám đường, tránh trơn trượt khi di chuyển trên mặt đường ướt.

Cẩn trọng khi khởi hành

Trong thời tiết mưa phùn, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, vì vậy tài xế nên khởi hành nhẹ nhàng, giữ khoảng cách an toàn và tránh phanh gấp.

Việc bảo dưỡng xe định kỳ và thực hiện các biện pháp phòng ẩm không chỉ giúp xe vận hành an toàn mà còn kéo dài tuổi thọ phương tiện.