Người tiêu dùng khi mua sắm cần đặt hàng, thanh toán qua kênh chính thức của các sàn thương mại điện tử, đồng thời cảnh giác với website giả mạo và những yêu cầu giao dịch bất thường để bảo vệ thông tin cá nhân, tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Mua sắm trực tuyến an toàn từ những thao tác đầu tiên

Cùng với sự phát triển của công nghệ, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi trong việc tạo lập website giả mạo có giao diện và địa chỉ truy cập gần giống trang chính thức. Chỉ một vài ký tự, chữ số khác biệt trong tên miền có thể khiến người dùng nhầm lẫn, truy cập nhầm trang và đối mặt nguy cơ mất thông tin cá nhân.

Do đó, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi truy cập các đường link, kiểm tra kỹ thông tin website và tránh cung cấp dữ liệu cá nhân, tài khoản thanh toán trên những trang chưa được xác minh.

Khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee, người dùng nên truy cập website chính thức tại shopee.vn hoặc tải ứng dụng Shopee do Shopee Company Limited phát triển từ các kho ứng dụng chính thức.

Trước khi đặt hàng, người mua nên tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, nội dung mô tả, đánh giá từ khách hàng trước và thông tin nhà bán.

Trên Shopee, các nhãn Shopee Mall, Yêu thích và Yêu thích+ giúp người mua nhận diện gian hàng chính hãng hoặc nhà bán đáp ứng các tiêu chí của nền tảng trong quá trình kinh doanh. Đây là cơ sở tham khảo để người tiêu dùng cân nhắc lựa chọn gian hàng phù hợp.

Người dùng nên mua hàng tại website, ứng dụng chính thức của Shopee.

Chia sẻ về trải nghiệm mua sắm trực tuyến, Khánh Hân (TP.HCM) cho biết từng vô tình truy cập một website có dấu hiệu bất thường.

“Lúc đó, tôi cứ nghĩ đây là website mua hàng bình thường nên truy cập mà không kiểm tra tên miền và giao diện. Sau khi xem một số sản phẩm, tôi nhận thấy trang có những điểm bất thường như thiết kế không đồng nhất, thiếu thông tin về đơn vị chịu trách nhiệm quản lý website. Tôi quyết định dừng giao dịch và thoát trang”, Khánh Hân kể.

Từ trải nghiệm này, Hân cho biết đã hình thành thói quen chỉ truy cập website, ứng dụng chính thức của các sàn TMĐT, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm và độ tin cậy của nhà bán trước khi đặt hàng.

Thanh toán đúng kênh, bảo vệ thông tin cá nhân

Người dùng cần chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ các nguyên tắc thanh toán an toàn khi mua sắm trực tuyến. Theo đó, người mua nên thực hiện giao dịch thông qua các phương thức thanh toán chính thức trên sàn TMĐT, không chuyển tiền hoặc thanh toán bên ngoài sàn theo yêu cầu riêng từ nhà bán hay người tự xưng là nhân viên giao hàng.

Khi mua sắm trên Shopee, người dùng nên kiểm tra số tiền cần thanh toán tại mục “Tổng tiền” trên trang thanh toán và ghi nhớ kỹ thông tin để đối chiếu khi nhận hàng. Việc nắm rõ số tiền phải trả giúp người mua kịp thời phát hiện những yêu cầu thanh toán bất thường, từ đó chủ động xác minh trước khi thực hiện giao dịch.

Ngoài ra, người dùng nên hạn chế chia sẻ công khai mã vận đơn, tình trạng vận chuyển đơn hàng, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng trên mạng xã hội, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng thông tin để lừa đảo.

Cùng với đó, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản và mã bảo mật CVV của thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai.

Người dùng cần thanh toán đúng số tiền thông qua các phương thức giao dịch hiển thị trên ứng dụng mua sắm chính thức.

Cập nhật cảnh báo, kịp thời báo cáo dấu hiệu lừa đảo

Theo Công an TP Hà Nội, một thủ đoạn lừa đảo gần đây là các đối tượng giả danh nhân viên sàn TMĐT, nhà bán hoặc đơn vị vận chuyển để thông báo thu hồi sản phẩm lỗi. Sau đó, chúng yêu cầu người mua chuyển sang ứng dụng nhắn tin khác ngoài sàn để xác minh thông tin, hoàn tiền hoặc nhận bồi thường.

Nếu làm theo hướng dẫn, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc quyền truy cập thiết bị có thể bị đánh cắp, tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước những thủ đoạn này, người mua cần bình tĩnh kiểm tra thông tin và xác minh qua hệ thống hoặc kênh hỗ trợ chính thức của sàn TMĐT.

Song song với đó, nếu phát hiện nhà bán có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt khi yêu cầu thanh toán thêm khoản phí không khớp với thông tin đơn hàng, người dùng nên chủ động báo cáo trên nền tảng. Với các vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm, người dùng cũng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của sàn TMĐT.

Người dùng cũng nên thường xuyên cập nhật khuyến cáo từ cơ quan chức năng và các thông tin cảnh báo trên kênh chính thức của Shopee.

Các kênh chính thức của Shopee có một số nội dung về cảnh báo lừa đảo trực tuyến cho người dùng.

Hình thành thói quen kiểm tra thông tin, lựa chọn đúng kênh mua sắm, thanh toán an toàn và chủ động báo cáo dấu hiệu bất thường là những bước thiết thực giúp người tiêu dùng bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân và tài sản. Đây cũng là cách để mỗi người chủ động phòng tránh các chiêu trò lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân và an tâm mua sắm dịp cao điểm.

Thế Định