Thói quen tai hại "bóc hộp dùng ngay" khi mua thiết bị điện

Việc "quên" đăng ký bảo hành điện tử sau khi mua thiết bị điện khiến nhiều người vô tình bỏ lỡ quyền lợi hậu mãi như bảo hành chính hãng, thông tin bảo hành dễ tra cứu, quà tặng hay cơ hội trúng thưởng. Nhiều người vẫn cho rằng giá trị sản phẩm chỉ nằm ở thời điểm mua, trong khi chính các dịch vụ hậu mãi mới quyết định trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, thói quen lưu giữ hóa đơn giấy hoặc phiếu bảo hành truyền thống cũng tiềm ẩn nhiều bất tiện do dễ thất lạc. Khi thiết bị gặp sự cố, việc thiếu thông tin bảo hành trực tuyến khiến quá trình xác minh kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Ferroli triển khai chương trình hè 2026 "Mua đồ chất - 100% có quà", áp dụng trên toàn quốc cho các sản phẩm bếp từ, máy hút mùi và bình nước nóng. Chỉ cần đăng ký bảo hành điện tử sau khi mua, khách hàng vừa kích hoạt bảo hành chính hãng, vừa có cơ hội nhận quà tặng, giúp thao tác vốn thường bị bỏ quên trở nên thiết thực và hấp dẫn hơn.

Thị trường điện gia dụng hiện nay ngày càng đa dạng với nhiều kênh mua sắm khác nhau, từ cửa hàng truyền thống, siêu thị điện máy đến các sàn thương mại điện tử. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc xác minh nguồn gốc sản phẩm và các chính sách đi kèm.

Một sản phẩm chính hãng không chỉ đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, mà còn đi kèm hệ thống bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng rõ ràng. Khi phát sinh sự cố hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, khách hàng mua hàng chính hãng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo hành, thay vì gặp khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc hay quyền lợi sử dụng sản phẩm.

Bảo hành điện tử: Quyền lợi sát sườn của người tiêu dùng

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là việc các doanh nghiệp chuyển đổi từ phiếu bảo hành giấy sang bảo hành điện tử. Việc đăng ký bảo hành điện tử giúp thông tin sản phẩm được lưu trữ trực tuyến, hạn chế tình trạng thất lạc giấy tờ, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thời gian bảo hành, lịch sử sử dụng dịch vụ hoặc yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

Với Ferroli, toàn bộ sản phẩm bếp từ, máy hút mùi và bình nước nóng bán ra trong chương trình hè 2026 đều được khuyến khích đăng ký bảo hành điện tử ngay sau khi mua. Cách làm này không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dùng mà còn giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xác minh thông tin, xử lý yêu cầu bảo hành nhanh chóng hơn khi cần.

Kích hoạt bảo hành, nhận thêm quyền lợi trong hè này

Điểm khác biệt của chương trình "Mua đồ chất - 100% có quà" là gắn liền quyền lợi quà tặng với việc kích hoạt bảo hành điện tử. Khách hàng mua bếp từ, máy hút mùi hoặc bình nước nóng Ferroli trong thời gian khuyến mại, sau khi hoàn tất đăng ký bảo hành điện tử sẽ nhận ngay thẻ nạp điện thoại trị giá 50.000 đồng.

Mỗi lượt kích hoạt hợp lệ còn được cấp một mã dự thưởng để tham gia các kỳ quay số may mắn hàng tháng, với các phần quà là chính sản phẩm Ferroli bao gồm bếp từ Ferroli, bình nước nóng Ferroli Ag+.... Đặc biệt, mã dự thưởng hợp lệ sẽ có cơ hội bước vào vòng quay chung cuộc để tìm ra chủ nhân của giải đặc biệt: một chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB.

Theo đại diện Ferroli, chương trình không đơn thuần là một hoạt động tri ân khách hàng, mà còn là cách doanh nghiệp khuyến khích người dùng chủ động kích hoạt bảo hành chính hãng ngay từ đầu, để không bỏ lỡ quyền lợi trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm.

Xu hướng tiêu dùng: Nhìn xa hơn mức giá tại quầy

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc nhiều hơn đến các yếu tố sau bán hàng thay vì chỉ so sánh giá. Hai sản phẩm có mức giá tương đương nhau, nhưng những quyền lợi đi kèm như bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ chăm sóc khách hàng và các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng đã đăng ký bảo hành lại tạo nên sự khác biệt đáng kể về lâu dài.

Ngày nay, nhiều gia đình không chỉ chọn thiết bị gia dụng phù hợp mà còn ưu tiên sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Mua hàng chính hãng và kích hoạt bảo hành ngay sau khi mua giúp đảm bảo quyền lợi, đồng thời mang đến cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Ferroli trong mùa hè này.

Chương trình "Mua đồ chất - 100% có quà" của Ferroli đang diễn ra tại hệ thống đại lý và siêu thị điện máy trên toàn quốc trong mùa hè 2026. Người tiêu dùng có thể truy cập website Ferroli để tìm hiểu thể lệ chương trình và hướng dẫn kích hoạt bảo hành nhận quà.

Chi tiết xem tại: https://ferroli.com.vn/tin-tuc/2026-sieu-khuyen-mai-he-ferroli.html

(Nguồn: Công ty TNHH Ferroli Asean)