Ngày 8/7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long triệt phá đường dây bị cáo buộc lừa bán hàng gia dụng kém chất lượng thông qua các chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm, bán gần 10.000 sản phẩm cho người dân ở nhiều tỉnh, thành, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

6 người bắt bị điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng", gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (34 tuổi, ngụ Ninh Bình), Lê Thị Hương (32 tuổi, ngụ TP Đồng Nai), Trần Phúc Cường (36 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Thu Phương (34 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Viết Nông (38 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt các quyết định tố tụng đối với 6 bị can để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, các đối tượng mua bếp điện, nồi cơm điện, nước giặt, dây dẫn gas và nhiều mặt hàng gia dụng giá rẻ, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. Sau đó, nhóm này lựa chọn địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tổ chức phát phiếu nhận quà, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại nhằm thu hút đông người tham gia.

Lợi dụng tâm lý muốn nhận quà miễn phí và mua hàng giá ưu đãi, các đối tượng bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, chất lượng sản phẩm để bán với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế. Cụ thể, mỗi bếp điện hoặc nồi cơm điện được mua với giá từ 240.000-340.000 đồng nhưng bán cho người dân khoảng 2,5 triệu đồng/sản phẩm.

Các đối tượng liên quan cùng tang vật. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều phản ánh của người dân về nhóm người có dấu hiệu lừa bán hàng gia dụng giá cao. Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 6 nghi phạm.

Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ 492 thùng hàng chứa nhiều loại đồ gia dụng, 5.819 bếp điện, nồi cơm điện cùng nhiều tang vật phục vụ điều tra.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.