Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ vào hiệu thuốc mua thuốc giảm đau cho chồng bị đau đầu sau khi uống rượu. Chị này cho biết trước đây thường làm như vậy.

Nhưng khi người phụ nữ trình bày lý do mua thuốc, dược sĩ của hiệu thuốc từ chối không bán theo yêu cầu của khách, đồng thời phân tích vì sao không nên uống thuốc giảm đau khi đau đầu do say rượu.

Nữ dược sĩ trong clip phân tích: "Uống rượu đã làm hại gan, uống giảm đau (panadol) vào lại càng tăng độc tính cho gan, lâu dài dẫn đến viêm gan, xơ gan".

Clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, nhiều người để lại bình luận rằng họ cũng có thói quen tương tự: Cứ đau đầu sau uống rượu bia là lại uống thuốc giảm đau.

Người phụ nữ (bên trái) bị dược sĩ từ chối bán thuốc giảm đau khi trình bày lý do mua thuốc cho chồng đau đầu sau uống rượu. Ảnh cắt từ video

Đau đầu là triệu chứng thường xuất hiện sau khi uống rượu, bia do thành phần ethanol trong loại đồ uống này là chất lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước (thận bài tiết nhiều, đi tiểu nhiều) và giãn mạch máu đến não, từ đó gây đau đầu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), cho hay uống thuốc giảm đau để khống chế cơn đau đầu, khó chịu sau những chầu nhậu là sai lầm.

Các bác sĩ khuyên không nên uống thêm vitamin B1, B6, axit folic, paracetamol, aspirin… để làm giảm đau đầu khi say. Paracetamol, aspirin và một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt khi uống với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hóa, làm tăng gấp đôi tác hại lên gan. Dùng quá liều paracetamol giảm đau đầu sau khi uống rượu bia có thể gây tổn thương và ngộ độc gan.

Theo bác sĩ Nguyên, rượu bia vào cơ thể qua đường tiêu hóa từ miệng đến dạ dày, hệ thống tuần hoàn và các bộ phận trong cơ thể: não, thận, phổi và gan. Khoảng 2-15% rượu được thải trừ qua hơi thở, nước tiểu; chuyển hóa chủ yếu tại gan. Nếu uống quá mức, gan phải làm việc nhiều dẫn đến quá tải.

Những sai lầm thường gặp trong giải rượu

Uống nước chanh: Nhiều người lầm tưởng uống nước chanh hoặc đồ uống chua có thể giúp giải rượu nhanh hơn. Tuy nhiên, nước chanh chứa rất nhiều axit, cùng với lượng rượu đã uống có thể khiến dạ dày đang "trống rỗng" vì không ăn gì bị tổn thương.

Cố gây nôn: Theo bác sĩ Nguyên, sau khi uống rượu, nếu vẫn tỉnh táo, nói chuyện được bình thường có thể gây nôn. Tuy nhiên, trường hợp không còn tỉnh táo mà cố gây nôn sẽ rất nguy hiểm. Hành động này dễ gây sặc, chất nôn nhiều có thể bị hít, tràn vào phổi, gây viêm phổi.

Cố săn lùng những loại thuốc giải độc rượu là việc làm vô ích. Không có một loại thuốc giải độc nào chống say rượu được chứng minh có tác dụng hiệu quả rõ ràng.

Theo bác sĩ Nguyên, các loại thuốc giải rượu chỉ có tác dụng hỗ trợ một phần bù lại một số chất vitamin, muối, đường chứ không thể làm thay đổi hẳn việc đang hôn mê, ức chế thần kinh do ngộ độc rượu, khi uống vào tỉnh trở lại.

Cho uống thuốc chống nôn sẽ khiến chất độc giữ lại trong cơ thể, gan không thể lọc kịp, gây tổn hại nghiêm trọng, lâu ngày sẽ gây xơ gan, ung thư gan, vì thế không nên thực hiện.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo nếu người say vẫn nhận biết được thì nên cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Người uống rượu thường ít ăn, chỉ uống cho tới khi bị rơi vào tình trạng ngộ độc, rất dễ bị hạ đường huyết.

Vì vậy, lựa chọn thức ăn có chứa tinh bột (như gạo, ngô, khoai...) và đường là cách giúp đưa đường huyết của cơ thể về mức an toàn. Ngoài ra, có thể uống nước đường, sữa, nước canh, nước mật ong hoặc oresol. Một số thức ăn dễ tiêu giúp cho người say nhanh chóng giải rượu như cháo loãng, bún, phở…