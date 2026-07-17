Giá vàng thế giới hôm nay 17/7/2026

Lúc 23h25 ngày 16/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 3.984 USD/ounce, giảm mạnh hơn 74 USD.

Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 6 tăng 0,2%, đúng như dự báo. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 8.000 đơn, xuống còn 208.000 đơn - mức thấp nhất trong 10 tuần và thấp hơn dự báo khoảng 218.000 đơn.

Sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ cùng giảm trong tháng 6, thị trường từng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 29/7, với xác suất khoảng 90%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,57%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 4,16%. Chỉ số USD Index tăng lên quanh 100,54 điểm, tạo sức ép lên giá vàng.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại Trung Đông, eo biển Hormuz vẫn mở cửa nhưng đối mặt với nguy cơ phong tỏa và rủi ro quân sự nghiêm trọng. Mỹ mở rộng các cuộc không kích vào miền Bắc Iran và tuyên bố vô hiệu hóa một tàu chở dầu bị cho là tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa.

Giá dầu tiếp tục tăng, với dầu Brent lên khoảng 86 USD/thùng và dầu WTI lên khoảng 80,7 USD/thùng, do lo ngại nguồn cung qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Giá năng lượng tăng hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với vàng. Tuy nhiên, nguy cơ lạm phát kéo dài khiến lợi suất trái phiếu duy trì cao, qua đó hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Thị trường hiện tập trung theo dõi các phát biểu tiếp theo của Fed, diễn biến kỳ vọng lãi suất sau các dữ liệu kinh tế mới.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 16/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,2-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 143,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định giá vàng vẫn dao động quanh vùng 4.000 USD/ounce, dù căng thẳng mới tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng trở lại. Việc vàng giữ được vùng hỗ trợ quan trọng này cho thấy nhà đầu tư không còn mạnh tay bán ra trước những lo ngại lạm phát như trước đây.

Ông phân tích, trong ngắn hạn, giá dầu tăng có thể khiến lạm phát duy trì ở mức cao, kéo lợi suất trái phiếu đi lên và gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, nếu cú sốc năng lượng kéo dài làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, nhu cầu đối với vàng với vai trò tài sản phòng thủ sẽ gia tăng trở lại.

Báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ cũng phần nào hỗ trợ thị trường khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,4%, lạm phát toàn phần hạ xuống 3,5%, còn lạm phát cơ bản giảm còn 2,6%. Dù vậy, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu khá tốt, khiến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed chưa thay đổi đáng kể.

Theo ông, Fed nhiều khả năng sẽ không tăng lãi suất trong năm nay, song giá vàng vẫn cần thêm động lực mới để xác lập xu hướng.

Ông Hansen dự báo vàng sẽ tiếp tục dao động trong vùng 3.950-4.200 USD/ounce. Nếu vượt 4.200 USD/ounce, thị trường có thể chuyển sang kỳ vọng nhiều hơn vào rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, tạo động lực cho vàng đi lên.

Ngược lại, nếu đánh mất mốc 3.950 USD/ounce, áp lực từ lạm phát, lợi suất trái phiếu và đồng USD mạnh có thể khiến giá vàng tiếp tục suy yếu.