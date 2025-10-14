Hiện khách hàng mua trực tiếp điện thoại Xiaomi 15T series được hưởng ưu đãi giảm 1 triệu và loa Xiaomi Speaker trị giá 2,99 triệu, trợ giá đến 2,5 triệu khi thu cũ lên đời cùng gói bảo hành cao cấp lên đến 2 năm.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn mua hàng trả góp với nhiều hình thức như trả góp qua các công ty tài chính, qua thẻ ngân hàng hay dịch vụ mua trước trả sau Kredivo. CellphoneS đã triển khai chương trình trả góp 3-Không trên giá khuyến mãi: Không trả trước, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 3-6 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của 1 trong gần 30 ngân hàng.

Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro là bộ đôi smartphone cận cao cấp vừa được Xiaomi ra mắt cách đây không lâu. Bộ đôi này đều sở hữu thiết kế cao cấp với khung viền kim loại cứng cáp và nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung. Điểm nhấn trên điện thoại Xiaomi 15T Pro là sự xuất hiện của camera Leica Telephoto 5X, cho khả năng zoom quang 5x và optical-level 10x. Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 15T tiêu chuẩn cũng được trang bị hệ thống ba camera Leica chất lượng cao.

Cả hai thiết bị đều chạy trên nền tảng HyperOS 3 tích hợp sâu Xiaomi HyperAI, mang đến các tính năng thông minh như dịch thuật theo thời gian thực. Dòng 15T Series cũng tiên phong với công nghệ Xiaomi Astral Communication, cho phép hai máy liên lạc trực tiếp với nhau mà không cần mạng di động hay Wi-Fi với phạm vi lên đến 1,9km.

Dịch vụ thu cũ đổi mới với giá thu cũ minh bạch, luôn cạnh tranh vốn là là thế mạnh của CellphoneS, ưu đãi cho khách hàng SVIP trợ giá thu cũ lên đời lên tới 500.000đ khi tham gia thu cũ lên đời Xiaomi 15 series. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí nâng cấp hơn so với mua thẳng.

Là một trong 3 chuỗi bán lẻ lớn và đối tác của Xiaomi, bên cạnh mang đến ưu đãi giá tốt, toàn bộ các cửa hàng CellphoneS đều đã có quầy trải nghiệm các sản phẩm mới nhất của điện thoại Xiaomi. Khách hàng có thể trải nghiệm Xiaomi 15, Xiaomi 15T series và Redmi Note 14 series cũng như các phụ kiện trong hệ sinh thái Xiaomi.

Đại diện CellphoneS chia sẻ, dòng Xiaomi 15T series là thiết bị cận cao cấp nhận được nhiều quan tâm của người dùng. Sản phẩm hướng đến người dùng hiểu biết về công nghệ, thích thiết bị có cấu hình mạnh mẽ, camera chất lượng, thời lượng pin và màn hình hiển thị tốt nhưng giá hợp lý.

Hệ thống có chính sách đổi mới 30 ngày đầu khi sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất. Cùng với hệ thống chuỗi 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui thuộc CellphoneS, khách hàng có thể yên tâm lựa chọn mua các sản phẩm cao cấp nhất của nhà Xiaomi tại CellphoneS.

Xiaomi cũng đang mở bán nhiều mẫu thiết bị gia dụng, nhà thông minh mới với giá cạnh tranh so với tính năng như các loại thiết bị âm thanh tai nghe, đồng hồ thông minh, robot hút bụi, máy lọc không khí, điện máy Xiaomi: Tivi, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh Xiaomi ... tại hơn 150 cửa hàng CellphoneS toàn quốc.

Ngọc Minh