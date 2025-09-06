Khác với nhiều tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon, Apple hiện bị đánh giá là chậm chân trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sinh (AI). Phiên bản hệ điều hành iOS 26 ra mắt hồi tháng 6 vừa qua gần như không có nâng cấp lớn về AI. Thay vào đó, hãng đặt cược vào những thay đổi phần cứng để giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của mình.

Theo Bloomberg, lần đầu tiên sau nửa thập kỷ, Apple sẽ mang đến cải tiến thiết kế lớn cho iPhone. Các mẫu cao cấp iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sở hữu mặt lưng mới với cụm camera được làm lại. Đáng chú ý nhất, Apple dự kiến ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air với thân máy siêu mỏng.

Theo kế hoạch, loạt thiết bị này mở màn cho chu kỳ thiết kế mới kéo dài ba năm của iPhone. Sau đó, Apple dự kiến tung ra iPhone màn hình gập vào năm 2026 và phiên bản kỷ niệm 20 năm với thiết kế bằng kính trong vào năm tiếp theo.

Cho đến nay, iPhone vẫn là sản phẩm mang về khoảng 50% doanh thu cho Apple. Đây cũng là trung tâm kết nối các dịch vụ và thiết bị ăn theo như Apple Watch, AirPods và phụ kiện.

Giới phân tích nhận định, Apple buộc phải duy trì hệ sinh thái này để bảo vệ nguồn lợi nhuận, trong bối cảnh các thiết bị tích hợp AI từ đối thủ có thể làm đảo lộn cục diện ngành công nghệ.

Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm lớn nhất trong năm vào ngày 10/9 tới, giới thiệu thế hệ iPhone 17 cùng nhiều thiết bị quan trọng khác, từ Apple Watch, AirPods đến iPad và HomePod. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm và duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Samsung, Google, Huawei và Xiaomi.

Khách hàng trải nghiệm dòng iPhone 16. Ảnh: Bloomberg

iPhone 17 Air: Mỏng nhất lịch sử iPhone

Điểm nhấn của sự kiến được cho là iPhone 17 Air, phiên bản hoàn toàn mới với độ mỏng chỉ 5,5 mm, tức mỏng hơn 1/3 so với iPhone 16 Pro. Máy sở hữu màn hình 6,6 inch, chip A19, hỗ trợ ProMotion và USB-C. Tuy nhiên, để đạt thiết kế siêu mỏng, Apple chấp nhận đánh đổi: pin dung lượng thấp hơn, chỉ 1 camera sau và bắt buộc sử dụng eSIM thay cho SIM vật lý.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: Thiết kế mới sau 5 năm

Hai mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được làm mới với mặt lưng thiết kế lại, cụm camera trải dài và khung nhôm thay cho titan để nhẹ và tản nhiệt tốt hơn. Apple nâng cấp camera tele lên 48MP, bổ sung hệ thống khẩu độ biến thiên và tính năng quay video đồng thời bằng cả camera trước và sau.

Ngoài ra, chip A19 Pro mạnh mẽ, dung lượng pin cao hơn và nhiều cải tiến video hứa hẹn giúp bộ đôi này tiếp tục dẫn đầu phân khúc cao cấp.

iPhone 17 tiêu chuẩn

Phiên bản cơ bản cũng được nâng cấp: màn hình 6,3 inch (tương đương bản Pro), chip A19, lần đầu có ProMotion. Đây là bước tiến quan trọng để dòng thường tiệm cận trải nghiệm cao cấp.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE mới

Apple Watch Ultra 2. Ảnh: Bloomberg

Apple Watch Ultra 3 sẽ có màn hình lớn hơn, chip S11, hỗ trợ 5G RedCap và nhắn tin vệ tinh. Apple Watch Series 11 cải tiến độ sáng màn hình, bổ sung màu sắc mới. Apple Watch SE giá rẻ được nâng chip và màn hình, hướng tới nhóm người dùng trẻ em và phổ thông.

AirPods Pro 3: Đo nhịp tim và dịch hội thoại trực tiếp

AirPods Pro 2. Ảnh: Bloomberg

Sau ba năm, Apple làm mới AirPods Pro 3 với tính năng đo nhịp tim, hộp sạc nhỏ gọn hơn và đặc biệt là khả năng dịch hội thoại trực tiếp – tận dụng AI từ iOS 26. Đây được xem là một trong những tính năng đột phá, mở rộng vai trò của AirPods từ nghe nhạc sang hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ.

