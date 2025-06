Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiêu hủy 1.914 con thú bông Baby Three không rõ nguồn gốc thu giữ từ một xe chở hàng. Toàn bộ số búp bê được đóng trong thùng, vỏ hộp in chữ nước ngoài nhưng tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Qua giám định, cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa hàm lượng formaldehyde vượt ngưỡng an toàn, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng, đặc biệt là trẻ em - đối tượng yêu thích loại đồ chơi này.

Trao đổi với báo VietNamNet, Phó giáo sư Trần Hồng Côn, nguyên giảng viên Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên (Hà Nội), cho biết formaldehyde là hóa chất không màu, mùi hăng, dễ bắt lửa, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Cơ quan chức năng tiêu hủy gần 2.000 búp bê Baby Three. Ảnh: CAQN.

Hóa chất này xuất hiện trong ván ép, gỗ nén, chất khử trùng tại cơ sở y tế, dùng để ướp xác và tiệt trùng dụng cụ trong phòng thí nghiệm, chống co rút sợi vải trong dệt may.

Tuy nhiên, nếu tồn dư vượt ngưỡng, formaldehyde có thể gây hại nghiêm trọng. Với thú bông, lớp bọc ngoài dễ chứa hóa chất này do quá trình xử lý vải trong sản xuất.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhận định, formaldehyde độc hại, dễ tan trong nước nên có thể ngấm vào da, dễ bay hơi trong không khí nguy cơ ảnh hưởng đến hệ hô hấp khi hít phải.

Formaldehyde gây độc cấp tính khi tiếp xúc; ở nồng độ thấp, kích ứng niêm mạc mắt, mũi, họng, gây đỏ mắt, chảy nước mắt, hắt hơi, ho. Ở nồng độ cao, có thể gây buồn nôn, khó thở, thậm chí ngạt thở.

Các nhóm dễ bị ảnh hưởng là trẻ em, người già, những người bị hen suyễn và gặp các rắc rối về đường hô hấp.

Trẻ em, với làn da nhạy cảm và thói quen ngậm đồ chơi bị ảnh hưởng nhiều hơn. Tiếp xúc lâu dài với formaldehyde có thể dẫn đến dị ứng da, tổn thương hô hấp, hoặc rối loạn tiêu hóa.

Đáng lo ngại, việc nhận biết sản phẩm chứa formaldehyde bằng cảm quan rất khó, do mùi hăng dễ bị lấn át bởi các hóa chất khác như hồ vải hay thuốc nhuộm. Chỉ có kiểm tra bằng dung dịch chuyên dụng mới xác định được chính xác.

Thông tư 21 của Bộ Công Thương quy định nghiêm ngặt về hàm lượng formaldehyde trong dệt may: không quá 30mg/kg cho sản phẩm dành cho trẻ dưới 36 tháng, 75mg/kg cho sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da, 300mg/kg cho sản phẩm không tiếp xúc da.

Qua vụ việc này, Phó giáo sư Côn khuyến cáo, người tiêu dùng cần cẩn trọng, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ từ các thương hiệu uy tín. Cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng hóa không đảm bảo an toàn. Đối với phụ huynh, việc hướng dẫn trẻ tránh ngậm đồ chơi và vệ sinh sản phẩm thường xuyên là cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Với sản phẩm từ vải vóc, khi mới mua về nhà có thể chứa formaldehyde, cách đơn giản để giảm lượng hóa chất này là giặt sạch trước khi sử dụng.