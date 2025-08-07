Tại họp báo Chính phủ chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản ảo và sửa Luật thuế thu nhập cá nhân.

Về điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, qua nghiên cứu có nhiều ý kiến và phương án khác nhau, trong đó có ý kiến đề nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo vùng. Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm nhưng nếu phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng sẽ rất khó trong quá trình thực hiện.

Ông nêu thực tế, ngay trong một tỉnh hay một thành phố, các khu vực khác nhau cũng có chi phí sinh hoạt khác nhau, đòi hỏi xem xét mức giảm trừ gia cảnh rất khác nhau, thậm chí rất khác biệt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Nhật Bắc

Ông ví dụ, ở TPHCM hay Hà Nội, các phường vùng lõi, vùng trung tâm chi phí sinh hoạt rất cao nhưng các xã vùng xa hơn, vùng nông thôn thì chi phí sinh hoạt cá nhân lại thấp hơn.

Cho nên, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án xác định mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân. Một là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo CPI (như luật hiện hành); hai là điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP bình quân đầu người.

“Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến tham gia và đa số đồng tình theo phương án 2, tức là mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP bình quân đầu người”, Thứ trưởng Tài chính nói.

Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn chỉnh và xác định số liệu chính xác trên cơ sở tốc độ tăng GDP từ năm 2020 đến nay để có phương án cụ thể báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Sẽ có hơn một sàn giao dịch tài sản mã hóa

Về đề án thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, ông Chi cho biết, Bộ Tài chính đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế, cũng như đánh giá tình hình giao dịch mua bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam.

Đây là lĩnh vực rất mới, rất khó khi vừa xây dựng, vừa tổ chức phát triển an toàn, bền vững trong điều kiện mới và không phải nhiều quốc gia chấp nhận, cho phép giao dịch loại tài sản này

Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả khía cạnh, báo cáo Chính phủ. Chính phủ cũng đã báo cáo Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm.

Sau khi có kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh đề án, báo cáo Chính phủ để ban hành các quy định liên quan đến việc tổ chức thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính sẽ làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn về công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, chuyên môn của tổ chức đề xuất tham gia để được cấp phép. Trên cơ sở công khai, minh bạch và các điều kiện, Bộ sẽ xem xét và lựa chọn.

"Trong đề xuất dự kiến của Bộ Tài chính, sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia sàn giao dịch tài sản mã hóa. Bởi đây là một lĩnh vực mới và sáng tạo, đòi hỏi rất nhiều tính năng động, sáng tạo và chắc chắn phải có hơn một sàn giao dịch nhưng sẽ không nhiều quá và không thể đến hai con số”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.