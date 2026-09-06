Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Thanh Hóa, ngày 5/9, đơn vị nhận thông tin từ UBND xã Cẩm Tú về tình trạng cá lồng nuôi chết trên sông Mã, đoạn qua địa bàn xã.

Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Biển đảo và Thủy sản cử cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND xã Cẩm Tú kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết.

Mực nước sông Mã gần Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 giảm sâu đột ngột. Ảnh: CTV

Theo kết quả kiểm tra và phản ánh của người dân, tại khu vực sông Mã qua thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú, trong khoảng 11h-13h30 ngày 5/9, mực nước phía thượng lưu Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 bất ngờ sụt giảm sâu.

Nước sông rút nhanh khiến nhiều lồng cá của người dân bị mắc cạn. Cá trong lồng thiếu nước, sặc bùn, thiếu ôxy và chết hàng loạt.

Theo chính quyền địa phương, từ sau 13h30 ngày 5/9 đến 16h ngày 6/9, mực nước sông đã trở lại bình thường, không ghi nhận thêm tình trạng cá chết.

Cá lồng của người dân chết hàng loạt. Ảnh: CTV

Ngoài xã Cẩm Tú, các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn xã Cẩm Thạch cũng bị ảnh hưởng.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền hai xã Cẩm Thạch và Cẩm Tú tổ chức kiểm tra, thống kê số lượng, chủng loại và trọng lượng cá chết; đồng thời hướng dẫn các thôn lập danh sách, xác định mức độ thiệt hại của từng hộ.

Ước tính sơ bộ, gần 10 tấn cá nuôi lồng tại hai xã bị chết. Ảnh: CTV

Theo ước tính ban đầu, tổng lượng cá chết tại hai xã Cẩm Tú và Cẩm Thạch gần 10 tấn.

Chính quyền hai xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nguyên nhân, thống kê mức độ thiệt hại để báo cáo cấp trên, đề xuất phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.