Từ một ngày cấp phép đến mức tăng 10,18%

Chiều 14/7, trong phòng họp nơi Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, con số 10,18% được đặt cạnh mục tiêu tăng trưởng ít nhất 11% của cả năm. Một bên là kết quả đưa tỉnh đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thứ 7 trong 34 địa phương; bên kia là phần việc của 6 tháng còn lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ, ngày 14/7

“Nếu môi trường kinh doanh, năng lực của chính quyền không tốt thì không cách gì thu hút được nguồn lực đầu tư lớn như vậy”, Thủ tướng nhận xét sau khi nghe báo cáo về nền kinh tế có quy mô gần 16 tỷ USD từ năm 2025 và dòng vốn FDI hơn 1,77 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026.

Cách phòng họp không xa, một lát cắt đã diễn ra tại KCN Yên Quang. Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau một ngày làm việc. Ông Nguyễn Đức Phương, đại diện Tập đoàn Meiko Electronics, cho biết việc hướng dẫn cụ thể, xử lý nhanh giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và sớm triển khai dự án.

Một ngày rút ngắn ở khâu cấp phép chưa lập tức tạo ra sản lượng, nhưng đưa dự án gần hơn tới công trường, dây chuyền sản xuất, việc làm và đơn hàng.

Ở quy mô toàn tỉnh, công nghiệp và xây dựng tăng 14,89%, đóng góp 7,09 điểm phần trăm trong mức tăng GRDP 10,18%. Khu vực này chiếm 49,47% cơ cấu kinh tế; riêng công nghiệp chiếm 43,87%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,14%, trong đó chế biến, chế tạo tăng 25,79%.

Lực kéo của nhà máy được nối với thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 77,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 22,04 tỷ USD, tăng 10,9%. Du lịch đón gần 10,54 triệu lượt khách, doanh thu trên 10,7 nghìn tỷ đồng.

Trong 6 tháng, Phú Thọ thu hút 61 dự án FDI, gồm 15 dự án cấp mới và 46 dự án tăng vốn, với tổng vốn gần 1,78 tỷ USD, đạt 110,2% kế hoạch năm và gấp 4,86 lần cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 34,88 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2%, bằng 60,1% kế hoạch.

Mở thêm không gian cho tăng trưởng

Gần 1,78 tỷ USD vốn FDI được đăng ký trong sáu tháng là kết quả của quá trình xúc tiến, lựa chọn và xử lý thủ tục. Phần việc tiếp theo của Phú Thọ nằm ở việc đưa những cam kết ấy qua các bước mặt bằng, xây dựng và vận hành.

Tại một hội nghị xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gọi các bản ghi nhớ hợp tác vừa ký kết là “những nền tảng hợp tác đầu tiên”. Tỉnh đồng thời tổ chức đầu mối giải quyết thủ tục, chuẩn bị quỹ đất sạch và lập tổ công tác “luồng xanh” cho các dự án của tập đoàn lớn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử BYD (Việt Nam).

Danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 gồm 175 dự án, chương trình. Bên cạnh công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp là đô thị, thương mại, dịch vụ, nhà ở, y tế, giáo dục, du lịch, môi trường, nông nghiệp và giao thông liên kết vùng. Các ngành ưu tiên gồm công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và năng lượng xanh.

Trong các khu công nghiệp, cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%” được áp dụng cho một số thủ tục đầu tư, lao động và xây dựng. Thời gian xử lý được rút xuống còn 24 giờ hoặc giảm một nửa so với quy định. Meiko là một trong những dự án đi qua quy trình đó.

Song song với dòng vốn mới, Phú Thọ còn xử lý phần vốn đã được bố trí. Sáu tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công đạt 37% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước. Riêng 7.017 tỷ đồng vốn kéo dài sang năm 2026 mới giải ngân 22,4%. Các vướng mắc tập trung ở giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên vật liệu và những dự án tồn đọng.

Khu Công nghiệp Khai Quang, một trong những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Phú Thọ.

Trên thực địa, các nút thắt hiện ra ở từng công trình. Tuyến Trần Hưng Đạo - Quốc lộ 6 mới đạt 53,3% giá trị hợp đồng; mặt bằng bàn giao 1,86/4,36 km. Dự án giao thông và chống ngập dùng vốn ODA Hàn Quốc vướng kiểm đếm đất và sai lệch hồ sơ địa chính. Tại các khu đô thị Trung Minh, phần diện tích còn lại tiếp tục được tháo gỡ cùng hạ tầng điện và nghĩa vụ tài chính.

Trong khi công nghiệp và xây dựng chiếm gần một nửa GRDP, không gian tăng trưởng còn mở sang dịch vụ. Các chương trình xúc tiến đầu tư dành chỗ cho thương mại, logistics, đô thị, y tế, giáo dục và du lịch; những lĩnh vực đã đạt 77,2 nghìn tỷ đồng bán lẻ, dịch vụ cùng gần 10,54 triệu lượt khách.

Cuộc làm việc của Thủ tướng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ngày 14/7 đặt thêm một mốc: mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026. Kết quả sắp tới sẽ được đo bằng tiến độ từng hồ sơ, mặt bằng, công trình và thời điểm dòng vốn đăng ký bắt đầu tạo ra sản phẩm, dịch vụ, việc làm, nguồn thu tại Phú Thọ.

Đoàn Bổng