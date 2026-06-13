Sáng nay, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Lễ phát động được tổ chức tại TPHCM, trực tuyến với các tỉnh, thành phố. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi lễ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự và chủ trì buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuyên bố phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng nhấn mạnh Đại hội Đảng 14 đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đó, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 phải đạt từ 10% trở lên.

"Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững và nhân dân hạnh phúc" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính quyền địa phương các cấp phải gần dân hơn

Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung hưởng ứng phong trào trên 6 nội dung trọng tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mỗi bộ, ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số... Ảnh: Nguyễn Huế

Một là, thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển. Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông các nguồn lực phát triển, kiên quyết xóa bỏ tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm trong bộ máy.

Hai là, thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh - động lực chính, trục cốt lõi quan trọng nhất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Ba là, thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, năng lượng và logistics. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần tổ chức các chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Bốn là, thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chính quyền địa phương các cấp phải gần dân hơn, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung.

Năm là, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách và nguồn lực quốc gia, bảo đảm mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát và đầu tư dàn trải.

Sáu là, thi đua củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế phải luôn đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động đợt thi đua. Ảnh: Nguyễn Huế

TPHCM được chọn là nơi tổ chức lễ phát động vì đây là trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động và đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, nơi có thể lan tỏa khí thế cách mạng và phong trào hành động tới tất cả các cấp, ngành, địa phương trong cả nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình, kế hoạch sát thực tế, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có mục tiêu rõ ràng và kết quả thực chất. Ông kêu gọi mỗi người dân coi thi đua là hành động tự giác, xuất phát từ việc làm tốt hơn công việc hằng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng.

"Tôi tin tưởng sâu sắc với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân, toàn quân, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức mạnh mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc" - Thủ tướng nói.