Nhiều nguồn tin xác nhận, binh lính Nga đã sử dụng các vũ khí tự dẫn đường Motiv‑3 gần Avdiivka thuộc vùng Donetsk, miền đồng Ukraine để chống lại xe bọc thép của các lực lượng Kiev. Trong đó, mặt trận Pokrovsk đang chứng kiến sự leo thang cả về cường độ và mức độ tinh vi của vũ khí được sử dụng

Ảnh: NEWS.ru

Theo mô tả của phía Nga, Motiv‑3 hay còn gọi là “mũi tên tử thần” là một loại đầu đạn tự tìm diệt, có khả năng tấn công chính xác các phương tiện quân sự. Những hình ảnh cho thấy đầu đạn được thả từ trên cao, treo lơ lửng bằng dù và tự tìm kiếm mục tiêu phát nhiệt như xe tăng, xe bọc thép, trạm radar hay sở chỉ huy phòng không trước khi tấn công bằng luồng nhiệt và kim loại nóng chảy.

Đại úy Nga Konstantin Sivkov, tiến sĩ về khoa học quân sự nhận định, việc sử dụng các đầu đạn tự dẫn đường như Motiv‑3 cho phép quân đội Nga nâng cao hiệu quả tác chiến trước hệ thống phòng không của Ukraine. Các loại bom này được tích hợp đầu đạn tự tìm diệt, chúng có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi phát nhiệt, bao gồm các trạm radar và xe chỉ huy những mắt xích quan trọng trong mạng lưới phòng không của Ukraine.

Điểm độc đáo của đạn tự tìm diệt mục tiêu

Motiv‑3 không phải là một loại vũ khí mới phát triển. Song, đây là một trong những lần hiếm hoi có bằng chứng cho thấy quân Nga đã sử dụng loại đạn tự dẫn đường này trên thực địa ở Ukraine.

Được thiết kế từ thời Liên Xô, Motiv‑3 thuộc nhóm đầu đạn tự tìm diệt, một dạng vũ khí có khả năng tự động phát hiện và tấn công mục tiêu dựa trên cảm biến nhiệt. Điểm đáng chú ý của loại đầu đạn này là khả năng tích hợp linh hoạt vào nhiều phương tiện phóng khác nhau, bao gồm các tổ hợp pháo phản lực đa nòng Tornado‑S, Smerch hoặc bom lượn UPBK‑500.

Về mặt kỹ thuật, mỗi tên lửa có thể mang tới 15 đầu đạn Motiv‑3, cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu trên diện rộng. Khi tiếp cận khu vực tác chiến, tên lửa sẽ mở khoang và phân tán các đầu đạn xuống khu vực mục tiêu. Nhờ được trang bị dù hãm tốc và cảm biến hồng ngoại, các đầu đạn có thể lơ lửng trên không, quét khu vực để phát hiện nguồn phát nhiệt từ phương tiện quân sự hoặc các thiết bị điện tử.

Khi khóa được mục tiêu, đầu đạn tấn công từ trên xuống bằng luồng khí nóng và dòng kim loại nóng chảy có tốc độ cực cao, đủ sức xuyên thủng phần giáp trên nóc của hầu hết các loại xe tăng hiện đại. Với tầm bắn tối đa khoảng 70km, Motiv‑3 cho phép tập kích các mục tiêu sâu trong hậu tuyến của đối phương mà không cần lực lượng phóng phải tiếp cận gần chiến tuyến.

So với các loại vũ khí như đạn chùm DPICM và UAV cảm biến của Ukraine, các hệ thống tự dẫn đường như tên lửa Javelin do Mỹ phát triển hay đạn pháo chùm Bonus do Pháp và Thụy Điển đồng sản xuất, điểm khác biệt là Motiv‑3 có thể được triển khai với số lượng lớn bằng pháo phản lực đa nòng, giúp Nga tấn công sâu vào hậu tuyến của đối phương mà không cần đối đầu trực diện.

Vũ khí uy lực cao

Việc Nga triển khai Motiv‑3 ở tiền tuyến Ukraine tạo ra áp lực lớn cho các lực lượng Kiev vì loại vũ khí này giúp Moscow tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn, đánh thẳng vào các cụm phương tiện, sở chỉ huy và tuyến tiếp vận ở sâu trong hậu tuyến. Thực tế cho thấy, Ukraine thường phải tập trung xe cơ giới và binh lực tại các điểm tập kết trước khi triển khai chiến dịch, khiến những vị trí này dễ trở thành mục tiêu của các đòn tấn công bất ngờ.

Sức phá hủy Motiv‑3 gây ảnh hưởng tâm lý bất an rõ rệt cho binh sĩ Ukraine. Khi nguy cơ bị tấn công từ trên cao bất kỳ lúc nào luôn hiện hữu, AFU buộc phải phân tán lực lượng và di chuyển liên tục, làm giảm hiệu quả chỉ huy, phối hợp và kéo giãn sức mạnh tổng thể trên chiến trường.

Ảnh chụp màn hình đoạn video cho thấy Nga sử dụng đạn tự dẫn đường Motiv-3 ở tiền tuyến gần Avdiivka, miền đông Ukraine. Ảnh: Defense Express

Trong bối cảnh hệ thống phòng không Ukraine đang chịu sức ép lớn và còn thiếu lớp bảo vệ tầm thấp, những đòn tấn công dạng này càng gây thiệt hại nặng nề hơn. Hệ quả là, Ukraine khó duy trì việc tập trung binh lực để tổ chức phản công quy mô lớn, đồng thời tốn thêm nguồn lực cho các biện pháp phòng tránh, làm giảm khả năng chủ động chiến lược.

Về mặt chiến thuật, Motiv‑3 còn ngăn chặn hiệu quả việc Ukraine tiếp cận tuyến phòng thủ của quân đội Nga. Loại đạn tự tìm diệt này còn cho phép phá hủy các cụm thiết bị với độ chính xác gần như tuyệt đối, làm gián đoạn bước tiến của đối phương và khiến đối phương không còn “thiết giáp”.

Đây được đánh giá là một loại đạn “thông minh”, mở ra trên không trung và phóng các mảnh đạn riêng lẻ được dẫn đường độc lập đến mục tiêu, mang lại độ chính xác cao và hiệu quả xuyên phá và giúp quân Nga tiêu tốn ít đạn hơn nhiều để nhắm trúng mục tiêu so với trước đây. Điều này đã tạo thành "cơn ác mộng" mới đối với quân đội Ukraine với năng lực vốn đang còn nhiều lỗ hổng.

Động thái triển khai Motiv‑3 cũng tạo ra tác động chính trị - ngoại giao đáng kể, không chỉ phản ánh cường độ giao tranh gia tăng, mà còn cho thấy tiền tuyến đang bước vào giai đoạn nhiều biến số khó dự đoán.

Sự xuất hiện của những vũ khí tự dẫn đường hiện đại có thể làm thay đổi cán cân chiến thuật trong ngắn hạn, đồng thời cũng đẩy cả hai phía vào một vòng xoáy công nghệ quân sự ngày càng khốc liệt.

Trong thời gian tới, câu hỏi đặt ra không chỉ là Ukraine sẽ ứng phó ra sao trước các đòn tấn công tầm xa chính xác hơn của Nga, mà còn là liệu có thể tìm ra cơ chế giảm thiểu rủi ro leo thang và mức độ phức tạp của các loại vũ khí này ở tiền tuyến trong những tháng tới hay không.