Tôi 33 tuổi, kết hôn được 6 năm. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, cuộc sống không dư dả nhưng cũng đủ đầy, bắt đầu có chút tích lũy.

Nhà tôi có hai chị em. Chị gái hơn tôi 5 tuổi, từ nhỏ đã là người tôi rất thương và nể. Bố mất khi tôi còn nhỏ, mẹ làm việc vất vả nên chị chính là người chăm sóc tôi. Sau khi học xong cấp ba, chị đi làm, vừa kiếm tiền vừa cố gắng lo cho em trai được học hành đến nơi đến chốn.

Tôi vẫn nhớ những năm học đại học, có những tháng mẹ không đủ tiền gửi lên, chị tìm đủ cách xoay xở. Chị chưa bao giờ kể với tôi mình đã phải làm thêm bao nhiêu việc hay tiết kiệm thế nào. Sau này tôi đi làm, nhiều lần muốn gửi tiền lại nhưng chị đều gạt đi, bảo để dành mà cưới vợ, mua nhà.

Năm 27 tuổi, chị tôi kết hôn với một người đàn ông cùng xã. Khi ấy tôi mới đi làm, chưa có nhiều tiền nhưng vẫn cố tích góp, vay mượn mừng chị 2 chỉ vàng. Chị xúc động, ôm chầm lấy tôi mà khóc. Thế nhưng cuộc hôn nhân của chị kết thúc chóng vánh. Chị trở về ở với mẹ tôi, ngày ngày chăm chỉ làm việc.

Vài năm sau, tôi lấy vợ. Ngày cưới, chị mừng vợ chồng tôi 5 chỉ vàng. Ngoài tiền mừng cưới, những năm đầu mới kết hôn, vợ chồng tôi làm ăn khó khăn, chị còn nhiều lần giúp đỡ. Vợ tôi sinh nở, chị cũng là người túc trực ở bệnh viện, hỗ trợ chăm sóc cháu nhỏ nhiều ngày liền.

Một năm gần đây, chị gặp được người đàn ông phù hợp. Anh sống tình cảm, quan tâm tới chị và mẹ tôi. Từng gặp anh vài lần, tôi cảm thấy tin tưởng. Sau những gì chị đã trải qua, tôi chỉ mong lần này chị có một gia đình bình yên.

Tôi tính trong ngày cưới tổ chức vào cuối năm sẽ mừng chị 5 chỉ vàng, đúng bằng số vàng chị từng mừng vợ chồng tôi ngày trước. Tôi nghĩ đó không phải chuyện "trả lễ", càng không phải tính toán sòng phẳng, mà đơn giản là một món quà của vợ chồng em trai chúc phúc cho chị.

Muốn mừng chị gái tái hôn 5 chỉ vàng, chồng hụt hẫng vì 3 câu nói của vợ. Ảnh minh hoạ

Tối hôm đó, tôi nói với vợ dự định của mình. Cô ấy im lặng một lúc rồi bảo: “Em nghĩ mình mừng chị 3 chỉ được rồi”.

Vợ tôi giải thích rằng, giá vàng thời điểm này cao gấp 2, 3 lần hồi chúng tôi cưới. Nếu mua 5 chỉ vàng thì vợ tôi phải rút tiền tiết kiệm. Trong khi, gia đình nhỏ của tôi còn nhiều khoản phải chi như trả tiền vay ngân hàng xây nhà, tiền học phí của con…

Những lo lắng, trăn trở đó của vợ không sai, tôi có thể hiểu. Thế nhưng, 3 câu nói tiếp theo của vợ khiến tôi hụt hẫng: "Đây là lần kết hôn thứ hai của chị, có phải lần đầu đâu. Mọi thứ làm nhẹ nhàng, đơn giản được rồi anh ạ. Lần đầu chị ấy lấy chồng, anh cũng mừng 2 chỉ rồi còn gì".

Tối đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi biết vợ tôi có thể chỉ ăn nói chưa khéo chứ không phải người hẹp hòi, ích kỷ. Những năm qua, đi xa về gần, vợ tôi đều nhớ mua quà hay tặng chị áo váy, giày dép. Mối quan hệ giữa 2 chị em cũng không phải xa cách.

Thế nhưng cứ nghĩ về câu nói của vợ, tôi thấy thương chị vô cùng.

Chị tôi đã từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Suốt mấy năm sau ly hôn, tôi chưa bao giờ thấy chị than trách hay oán giận ai. Chị vẫn đi làm, chăm sóc mẹ, sống cuộc đời của mình và chỉ đến khi gặp được người khiến chị cảm thấy đủ tin tưởng, chị mới quyết định bước vào một cuộc hôn nhân khác.

Có lẽ tôi sẽ vẫn mừng chị 5 chỉ vàng bằng tiền riêng của mình. Tôi muốn chị không phải tủi thân vì tái hôn mà đám cưới thiếu thốn và mong chị biết rằng dù đã đi qua một lần đổ vỡ, với tôi, chị vẫn luôn là người chị mà tôi thương và biết ơn nhất.

Chỉ có điều, tôi không biết quyết định ấy có khiến vợ nghĩ rằng tôi đã quá thiên vị chị gái hay không? Tôi nên xử lý thế nào để gia đình không mâu thuẫn? Nếu chị gái biết vợ chồng tôi vì chuyện vàng mừng cưới chị mà tranh cãi, chị chắc chắn sẽ nghĩ ngợi, lo âu.

Độc giả Thanh Tùng