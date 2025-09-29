Thu thập bằng chứng, tố cáo hành vi ngoại tình

Gần đây, chị Loan (40 tuổi, TPHCM) phát hiện chồng thường xuyên đi làm về muộn. Anh còn lén nhắn tin, thay đổi mật khẩu điện thoại. Một lần, chị bắt gặp chồng đi cùng người phụ nữ lạ vào khách sạn. Chị tin chắc chồng có quan hệ ngoài hôn nhân và muốn tố cáo hành vi này để ly hôn.

Tuy nhiên, chị không biết phải thu thập bằng chứng như thế nào để an toàn và hợp pháp. Chị băn khoăn liệu hình ảnh, video ghi cảnh chồng ngoại tình có được tòa án chấp nhận không. Chị cũng thắc mắc rằng, nếu nhờ bạn bè làm chứng thì lời khai đó có đủ để chứng minh hay không.

Chị Loan đặt câu hỏi: Khi vợ hoặc chồng ngoại tình, người bị phản bội cần thu thập bằng chứng gì để ly hôn và tố cáo hợp pháp? Người ngoại tình bị pháp luật xử lý như thế nào?

Ảnh minh họa: P.X

Luật sư Cồ Lê Huy (Công ty Luật Đại Việt, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết:

Theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, tòa án chỉ xác định bằng chứng là chứng cứ để giải quyết ly hôn khi các bằng chứng được thu thập thuộc một trong các trường hợp tại Điều 95 của Bộ luật này.

Cụ thể:

Tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận.

Tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản trình bày của người có tài liệu đó, về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó.

Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc.

Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa...

Như vậy, chị Loan khi thu thập bằng chứng phải đảm bảo tính khách quan, hợp pháp, phù hợp với quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự nói trên.

Người ngoại tình bị pháp luật xử lý như thế nào?

Theo luật sư Cồ Lê Huy, hiện nay, người vi phạm nghĩa vụ một vợ một chồng có thể bị xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật hiện hành quy định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng khi có dấu hiệu “kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác”.

Theo Điều 48 - Nghị định 110/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2015/NĐ-CP), người ngoại tình có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Ngoài quy định về xử phạt hành chính, pháp luật hiện hành còn quy định trách nhiệm hình sự về vấn đề vi phạm nghĩa vụ một vợ một chồng nếu đủ các yếu tố cấu thành tại Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng trong Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 của Việt Nam.

Cụ thể:

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát.

b) Đã có quyết định của tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.