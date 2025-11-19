Xã Mường É (Sơn La) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mường É và Phổng Lập, với diện tích tự nhiên 139,9 km², dân số hơn 14.000 người gồm 3 dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú cùng chung sống hòa thuận. Sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí; chú trọng huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, phát huy tinh thần đoàn kết và sự vào cuộc của nhân dân. Trong đó, tiêu chí thu nhập và môi trường được xác định là những tiêu chí trọng tâm, quyết định tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới của toàn xã.

Địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cách xa khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thu gom, xử lý rác thải theo quy định. Đồng thời, xã tổng hợp đầy đủ nhu cầu về hạ tầng giao thông, điện, nước, các công trình phúc lợi để đề xuất bố trí nguồn vốn phù hợp, tránh đầu tư dàn trải.

Các cơ quan chuyên môn của xã thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện từng tiêu chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Nhờ công tác tuyên truyền và sự nỗ lực của các cấp chính quyền, giai đoạn 2020-2024, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 4.133 m² đất, tích cực đóng góp ngày công để mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường nông thôn.

Đến nay, toàn xã có gần 57 km đường liên bản, nội bản được cứng hóa; trên 97% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; hệ thống nước sinh hoạt được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân. Mường É dự kiến đạt 13 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2025.

Xác định tiêu chí thu nhập là động lực then chốt, xã đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với xây dựng sản phẩm OCOP và du lịch trải nghiệm. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi bản địa như vịt cổ xanh, cá Mường É được bảo tồn và phát triển. Hiện xã duy trì trên 1.200 ha chè, cà phê; gần 1.000 ha mắc ca, mận hậu; thâm canh hiệu quả trên 1.800 ha lúa 2 vụ.

Song song với phát triển kinh tế, Mường É chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống, khôi phục nghề dệt thổ cẩm, mây tre đan tại bản Lụa và Chiềng Ve; kết hợp phát triển du lịch tâm linh tại đèo Pha Đin, địa danh gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Bản Chiềng Ve là điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Bản đã trồng 90 ha cà phê với sản lượng 180 tấn/năm; 45 ha chè cho sản lượng 380 tấn/năm. Nhờ giá cà phê tăng, thu nhập bình quân đầu người của bản dự kiến đạt 35 triệu đồng/người/năm. Nhân dân cũng tích cực đóng góp tiền, hiến đất để mở rộng đường giao thông; đến nay, 6 tuyến đường bản đã được bê tông hóa với tổng chiều dài hơn 4.000 m. Nhà văn hóa bản được sửa chữa, nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Đối với tiêu chí môi trường, xã đã triển khai tuyên truyền sâu rộng, vận động người dân chuyển đổi từ hình thức chăn nuôi thả rông sang bán chăn thả. Đến nay, gần 800 con trâu, bò của 7 bản gồm Chiềng Ve, Cại Kéo, Phát Chặp, Phạ Lụ, Màu Thái, Lặp, Kẹ được nuôi nhốt theo hình thức cải tiến. Việc phân loại, thu gom rác thải tại nguồn đã được đưa vào hương ước, quy ước của các bản, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã, cùng tinh thần đồng lòng, quyết tâm của người dân các dân tộc, Mường É đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới đúng lộ trình. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là khát vọng nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.