Với diện mạo mới, quy mô lớn hơn và danh mục dịch vụ mở rộng, Muse Medical đặt mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu cho các giải pháp thẩm mỹ công nghệ cao, an toàn và hiệu quả.

Trước đây, thương hiệu này được biết đến với tên gọi Muse Clinic, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc da và trẻ hóa công nghệ cao, nổi bật với các dịch vụ filler, botox. Việc đổi cơ sở phòng khám thể hiện chiến lược mở rộng sang mô hình trung tâm y khoa thẩm mỹ toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ chăm sóc, điều trị da đến các liệu trình nâng cơ, trẻ hóa.

Sảnh chính Muse Medical được thiết kế sang trọng, lấy cảm hứng từ phong cách Hàn Quốc hiện đại

Không gian cơ sở mới được thiết kế sang trọng, sử dụng tông màu sáng và vật liệu cao cấp, kết hợp mảng xanh để tạo cảm giác thư giãn. Khu vực VIP Lounge mang đến sự riêng tư, trong khi hệ thống phòng điều trị được bố trí khoa học, trang bị các công nghệ mới nhất như Thermage FLX, Ultherapy, Hifu Shurink, InMode Lifting.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Hang Seok Choi cho biết: “Chúng tôi không chỉ mang công nghệ tiên tiến đến Việt Nam mà còn áp dụng nghiêm ngặt quy trình y khoa chuẩn Hàn. Mỗi khách hàng được thăm khám, phân tích da kỹ lưỡng bằng máy móc để xây dựng phác đồ riêng, đảm bảo kết quả bền vững và an toàn”.

Hệ thống công nghệ trẻ hóa da tiên tiến như Thermage FLX, Ultherapy trong phòng liệu trình tại cơ sở mới

CEO Jang Hyang Mi nhấn mạnh rằng mục tiêu của phòng khám Hang Seok Choi không đơn thuần là cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, mà còn hướng tới việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình nâng tầm vẻ đẹp tự nhiên.

“Chúng tôi muốn mỗi người khi đến Muse Medical đều cảm nhận được sự chuyên nghiệp và đẳng cấp quốc tế, từ khâu đón tiếp đến khi hoàn tất liệu trình”, bà Jang Hyang Mi nói.

Theo bà Võ Thị Huỳnh Duyên, Giám đốc điều hành Muse Medical, làm đẹp không chỉ là cải thiện ngoại hình mà còn là nâng cao sự tự tin và chất lượng sống của mỗi người. Muse Medical luôn hướng tới việc mang đến giải pháp cá nhân hóa, giúp khách hàng tìm được phiên bản đẹp nhất của chính mình.

Bà Duyên cũng nhấn mạnh: “Trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế để khách hàng Việt có thể tiếp cận những tiến bộ mới nhất của ngành thẩm mỹ mà không cần ra nước ngoài”.

Toà nhà Muse mới nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu sầm uất với 6 tầng khang trang, mang thiết kế Hàn Quốc hiện đại.

Sự kiện khai trương thu hút sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó có đại diện cơ quan ngoại giao, hiệp hội ngành làm đẹp và giới truyền thông. Đặc biệt, sự góp mặt của một số gương mặt nổi tiếng như Beauty Blogger đời đầu Trinh Phạm, hot TikToker Hỷ Khí Dương Dương, diễn viên Trịnh Thảo, Phan Đặng Trung Dương, hot TikToker Mẹ của Bí và người mẫu Trần Việt Ngữ đã tạo thêm sức hút cho buổi lễ.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là lễ cắt băng khánh thành với sự hiện diện của lãnh đạo tập đoàn Seouleaguer, Ban Giám đốc Muse Medical tại Việt Nam, TS.BS Choi Hang Seok, CEO Jang Hyang Mi và các vị khách mời đặc biệt. Trong tiếng pháo hoa giấy rực rỡ, bảng tên “Muse Clinic” tại cơ sở mới được ra mắt, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Tập đoàn Seouleaguer cùng lãnh đạo Muse Medical cắt băng khánh thành Toà nhà Muse Clinic Nguyễn Đình Chiều, sáng 16/08.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Muse Clinic còn chú trọng đến trải nghiệm cảm xúc của khách hàng. Từng chi tiết trong thiết kế được cân nhắc kỹ lưỡng, từ ánh sáng, âm thanh đến mùi hương, nhằm tạo cảm giác thư giãn tối đa. Đội ngũ y - bác sĩ và chuyên viên đều trải qua đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật xu hướng và kỹ thuật mới nhất từ Hàn Quốc.

Beauty Blogger Trinh Phạm check-in tại thảm đỏ sự kiện Grand Re-Opening sáng 16/8.

Buổi lễ khai trương khép lại trong không khí sôi nổi, cùng tiệc trà nhẹ và phần quà lưu niệm dành cho khách tham dự. Với cơ sở mới, Muse Medical kỳ vọng phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng TP.HCM và khu vực lân cận, đồng thời góp phần nâng chuẩn ngành thẩm mỹ Việt Nam lên tầm quốc tế.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 242G-244-246 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Hotline: 028 3820 3232

Website: https://www.museclinic.vn

Fanapage: https://www.facebook.com/museclinicvietnam

Bích Đào