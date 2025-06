Theo Phó giáo sư Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), cứ 100 gram ổi cung cấp khoảng 33 kcal, 0,6 gram protein, 7,7 gram glucid và gấp 1,5 lần lượng vitamin C so với cam. Vitamin C không chỉ thúc đẩy quá trình lành vết thương, hỗ trợ hấp thụ sắt mà còn tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, ổi còn chứa vitamin B6, cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, magie, góp phần duy trì sức khỏe toàn diện.

Phòng chống ung thư: Ổi chứa các chất chống oxy hóa mạnh như lycopene, quercetin, vitamin C và polyphenol. Những hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do – nguyên nhân gây tổn thương tế bào và thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư. Nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ ổi thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú và tuyến giáp.

Ổi có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.Thúy.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Với hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan dồi dào, ổi là “người bạn” lý tưởng của đường ruột. Chất xơ giúp cải thiện nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Vỏ ổi chứa tanin, có tác dụng làm săn niêm mạc ruột, giảm tiết dịch và kháng khuẩn, từ đó hỗ trợ điều trị tiêu chảy và các rối loạn tiêu hóa.

Kiểm soát đường huyết: Ổi là lựa chọn tuyệt vời cho người bệnh tiểu đường nhờ chỉ số đường huyết thấp. Loại trái cây này không gây tăng đột biến lượng đường trong máu, đồng thời chất xơ giúp điều hòa quá trình hấp thụ đường. Vì vậy, người tiểu đường bổ sung ổi vào chế độ ăn hàng ngày để kiểm soát bệnh hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch: Một quả ổi chứa lượng vitamin C gấp 4 lần quả cam, giúp kích thích sản xuất bạch cầu, tăng khả năng chống nhiễm trùng và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm thông thường. Đặc biệt, trong mùa dịch bệnh, ổi là thực phẩm lý tưởng để củng cố “lá chắn” miễn dịch.

Hỗ trợ giảm cân: Với hàm lượng calo thấp (33 kcal/100 gram, bằng nửa so với nho hay nhãn), ổi giúp tạo cảm giác no nhanh, giảm cơn thèm ăn. Hàm lượng đường thấp hơn so với táo, cam hay nho khiến ổi trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đang theo đuổi chế độ ăn kiêng lành mạnh.

Bảo vệ tim mạch: Lương y Đỗ Minh Tuấn (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, ổi chứa kali, giúp duy trì huyết áp ổn định và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong ổi còn ngăn ngừa xơ vữa động mạch, làm sạch mạch máu và điều hòa khí huyết. Theo Đông y, ổi có vị ngọt, chát, tính bình, giúp cầm tiêu chảy, tiêu viêm và bổ sung khí huyết.

Ứng dụng trong Đông y: Không chỉ quả, lá, rễ và vỏ cây ổi cũng là những vị thuốc quý. Chúng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị đau bụng, tiêu chảy, eczema, lở loét hay thậm chí xuất huyết do chấn thương. Vỏ ổi, với hàm lượng tanin cao, được sử dụng để kháng khuẩn và làm giảm viêm.

Để tận dụng tối đa lợi ích, các chuyên gia khuyên nên ăn một quả ổi mỗi ngày, ưu tiên ổi chín tự nhiên và giữ nguyên vỏ để tận dụng chất xơ và tanin. Với giá trị dinh dưỡng vượt trội và tính ứng dụng cao, quả ổi xứng đáng là “siêu thực phẩm” trong chế độ ăn uống lành mạnh, giúp bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.