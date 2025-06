Cảnh sát Mỹ. Ảnh: EPA

Hãng tin CNN trích dẫn cảnh báo ngày 22/6 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: "Xung đột giữa Israel và Iran đã làm gián đoạn việc đi lại và dẫn tới tình trạng đóng cửa không phận định kỳ trên khắp Trung Đông. Có khả năng xảy ra các cuộc biểu tình chống công dân và lợi ích của Mỹ ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới nên thận trọng".

Cảnh báo cũng kêu gọi công dân Mỹ xem xét thông tin cụ thể của từng quốc gia và những khuyến cáo an ninh gần đây khi lập kế hoạch đi lại.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng ở trong nước, nêu khả năng xảy ra các cuộc tấn công mạng cấp thấp cũng như các vụ tập kích đơn độc sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Hãng Fox News đưa tin, New York và Washington hôm 22/6 đang trong tình trạng cảnh giác cao. Cảnh sát New York cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: "Để đề phòng, chúng tôi đang triển khai thêm các nguồn lực tới những địa điểm tôn giáo, văn hóa và ngoại giao trên khắp New York. Chúng tôi cũng phối hợp với các đối tác liên bang và tiếp tục theo dõi mọi tác động tiềm ẩn với thành phố".

Ngay sau đó, Sở cảnh sát Washington cũng đưa ra một tuyên bố tương tự: "Sở cảnh sát thủ đô đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Iran. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đối tác thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang để chia sẻ thông tin, theo dõi tin tình báo để giúp bảo vệ người dân, doanh nghiệp và du khách tại quận Columbia".