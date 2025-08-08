Thông cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ hôm 7/8 viết, quân nhân Lee bị tình nghi “đã chuyển giao thông tin quốc phòng nhạy cảm liên quan tới xe tăng M1A2 Abrams” cho các nhân viên tình báo Nga.

“Đối tượng Lee vào tháng trước đã có cuộc gặp mặt trực tiếp với người mà anh ta tin là đại diện cho chính quyền Nga. Khi gặp gỡ, Lee đưa cho người kia một thẻ nhớ chứa các tài liệu và thông tin về mẫu xe tăng M1A2 Abrams, khí tài thiết giáp được sử dụng bởi quân đội Mỹ. Một số tệp trong những tài liệu đó có chứa các dữ liệu kỹ thuật mà Lee không được quyền truy cập”, một đoạn trong thông cáo viết.

Xe tăng M1A2 của Mỹ. Ảnh: USA Military Channel

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đối tượng Lee vào ngày 31/7 đã bàn giao một "phần cứng" mà anh ta lấy được từ kho lưu trữ ở El Paso, Texas, sau đó gửi tin nhắn với nội dung “Nhiệm vụ hoàn thành” cho đại diện Nga.

Chuẩn tướng Sean F. Stinchon, người đứng đầu Bộ chỉ huy phản gián của quân đội Mỹ tuyên bố: “Vụ bắt giữ lần này là một lời cảnh báo về những mối đe dọa nghiêm trọng mà quân đội Mỹ đang đối mặt… Nếu có bất kỳ ai trong đơn vị của bạn có hành vi bất thường, hãy báo cáo càng sớm càng tốt”.

Hiện phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo trang Army Recognition, M1A2 là bản cải tiến của mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams do tập đoàn General Dynamics phát triển và đưa vào trang bị cho quân đội Mỹ vào năm 1992. Xe nặng 63 tấn; dài 7,92m; rộng 3,65m và cao 2,88m. Kíp chiến đấu của M1A2 Abrams gồm 4 người.

Xe tăng M1A2. Ảnh: USA Military Channel/Youtube

M1A1 Abrams sử dụng động cơ Textron Lycoming AGT 1500 với công suất 1.500 mã lực, cho phép xe thiết giáp này di chuyển với vận tốc 68 km/h trên địa hình bằng phẳng, với tầm hoạt động tối đa là 425km.

Vũ khí chính của M1A2 là khẩu pháo nòng trơn M256 cỡ 120mm. Để đối phó với bộ binh đối phương, xe tăng còn được trang bị một số vũ khí khác gồm 2 súng máy M240 cỡ nòng 7,62mm và một súng máy M2 Browning sử dụng đạn cỡ 12,7mm.