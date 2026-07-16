Bữa tiệc ánh sáng DIFF thu trọn trong tầm mắt chủ nhân căn hộ S-Light Tower. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Ai có thể “mua đường chân trời”?

Đầu tháng 6, thị trường bất động sản Hàn Quốc ghi nhận một căn hộ tầm nhìn trực diện sông Hàn tại Heukseok-dong (Seoul) được chuyển nhượng với mức giá 4,87 tỷ won, cao hơn cả chung cư mới ở quận Gangnam. Điều khiến thương vụ này được quan tâm chính là cách thị trường định giá yếu tố vô hình: tầm nhìn.

Theo Naver Real Estate, cũng có vị trí sát sông Hàn, dự án Summit The Hill tại khu Heukseok 11 (Seoul) đã mở đợt đăng ký mua ưu tiên vào tháng trước. Dù giá bán cao nhất của căn hộ diện tích 84 m² lên tới xấp xỉ 3 tỷ won, dự án vẫn ghi nhận tỷ lệ cạnh tranh trung bình 32,51:1.

Thực tế, nhiều nghiên cứu tại Seoul chỉ ra, căn hộ sở hữu view trực diện sông Hàn có giá cao hơn khoảng 31% so với căn thường. Sự chênh lệch ấy được định đoạt bởi giá trị không thể xây thêm hay sao chép: khoảng trời sau ô cửa kính.

Đó cũng là lý do tại London, Paris hay Singapore, bất động sản hướng mặt nước luôn giữ giá trị tốt nhất. Giới đầu tư nhận ra rằng, vị trí trung tâm có thể mở rộng, nhưng tầm nhìn đẹp là tài nguyên hữu hạn.

Sông Hàn - "sân khấu trung tâm" của những sự kiện quốc tế tầm cỡ như lễ hội DIFF. Ảnh: Ánh Dương.

Xu hướng này cũng đang dần hiện hữu tại Đà Nẵng. Trong nhiều năm, sông Hàn không chỉ là dòng chảy tự nhiên mà đã trở thành trục cảnh quan, du lịch biểu tượng của thành phố. Hai bên bờ sông liên tục được đầu tư các công trình công cộng, quảng trường, tuyến phố đi bộ, cầu biểu tượng cùng chuỗi sự kiện quốc tế như Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng (DIFF), biến mặt nước trở thành “sân khấu trung tâm” của đời sống đô thị.

Và trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại Đà Nẵng ngày càng hạn chế, những dự án vừa sở hữu vị trí đẹp, gần trung tâm, vừa nắm giữ tầm nhìn rộng mở trở thành “món hàng hiệu” được giới đầu tư săn đón.

Tầm nhìn “4 trong 1” ngoạn mục

Như tại S-Light Tower, tổ hợp căn hộ toạ lạc tại ngã ba sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa, được xem là công trình định hình lại đường chân trời khu vực phía Nam trung tâm Đà Nẵng. Với 3 mặt thông thoáng, S-Light Tower sở hữu tầm nhìn “4 trong 1” giao thoa giữa thiên nhiên và phố thị: hướng Đông ngắm biển xanh, hướng Tây nhìn núi hùng vĩ, hướng Bắc thu trọn phố hoa lệ bên sông Hàn và hướng Nam là dòng Đô Tỏa hiền hòa.

Vị trí "kim cương" giao thoa 3 dòng sông hiếm có của tổ hợp căn hộ S-Light Tower. Ảnh: Sun Property.

Điểm nhấn đưa dự án trở thành "thỏi nam châm" thu hút giới đầu tư chính là đặc quyền thưởng lãm những màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF ngay từ ban công căn hộ. Giữa không gian sống sinh thái tại hành lang phía Nam, mỗi khung cửa sổ tại S-Light Tower đều như một tác phẩm nghệ thuật, nơi những dòng sông di sản cộng hưởng cùng nhịp sống đô thị năng động, mang lại giá trị sống thăng hoa.

Không chỉ mang lại giá trị cảnh quan, vị trí giao hòa giữa 3 con sông còn hình thành nên thế đất “minh đường tụ thuỷ” - tọa độ hội tụ sinh khí và tài lộc theo quan niệm phương Đông. Mặt nước cũng góp phần điều hòa vi khí hậu, gia tăng lưu thông gió tự nhiên và tạo nên môi trường sống trong lành giữa bối cảnh đô thị ngày càng ngột ngạt. Khi các tiêu chí về sức khỏe và chất lượng sống trở thành ưu tiên hàng đầu của người mua nhà, những lợi thế này càng được thị trường đánh giá cao.

Chất lượng sống của cư dân S-Light Tower được củng cố với dãy shophouse chân khối đế và hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe tại tầng 2. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Theo các chuyên gia, khác với nội thất hay tiện ích có thể bổ sung, tầm nhìn đẹp là giá trị gần như không thể tái tạo. Chính tính hữu hạn đó khiến căn hộ sở hữu tầm nhìn độc bản luôn được săn đón ở các đô thị phát triển.

Trải nghiệm có được từ tầm nhìn cũng là yếu tố định hình sức hút của các căn hộ ven sông cao cấp. Khi mở ô cửa đón ánh ban mai vào buổi sáng hay trở về nhà sau một ngày làm việc, điều đón chờ chủ nhân căn hộ S-Light Tower không chỉ là nơi ở tiện nghi, mà còn là khoảng không gian khoáng đạt giúp xoa dịu căng thẳng và tái tạo năng lượng hiệu quả.

Cư dân S-Light Tower thư thái tận hưởng mỹ cảnh Đà thành từ ban công căn hộ. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Đúc kết về giá trị trải nghiệm tại S-Light Tower, kiến trúc sư trưởng dự án khẳng định: “Nhờ lợi thế vị trí, phần lớn căn hộ tại S-Light Tower sở hữu tầm nhìn sông - núi - phố rộng thoáng. Cư dân có cơ hội tận hưởng bức tranh đô thị thay đổi theo từng thời điểm trong ngày: ánh bình minh phản chiếu trên mặt sông, nhịp sống sôi động khi thành phố lên đèn hay những màn pháo hoa rực sáng mỗi mùa DIFF, kiến tạo chất sống thăng hoa và đầy cảm hứng”.

(Nguồn: Sun Property)