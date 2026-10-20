Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức cấm các cơ quan dân sự liên bang Mỹ sử dụng công nghệ DeepSeek của Trung Quốc do lo ngại rủi ro an ninh mạng và rò rỉ dữ liệu.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 19/10 đã chính thức công khai lệnh cấm toàn diện đối với startup trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek của Trung Quốc, yêu cầu toàn bộ các cơ quan dân sự thuộc chính phủ liên bang phải loại bỏ công nghệ liên quan khỏi hệ thống công nghệ thông tin và đình chỉ mọi hoạt động mua sắm sản phẩm, dịch vụ từ công ty này.

Sắc lệnh - vốn được ký ban hành từ ngày 24/7 nhưng đến nay mới được công bố - áp dụng trực tiếp lên các bộ ngành dân sự trọng yếu như Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, ngoại trừ Bộ Quốc phòng.

Đáng chú ý, lệnh cấm không chỉ giới hạn ở các mô hình gốc mà bao trùm cả các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba được phát triển trên nền tảng công nghệ của DeepSeek.

DeepSeek bị cấm do lo ngại dữ liệu nhạy cảm của Mỹ bị chuyển về Trung Quốc. Ảnh: VCG

Theo văn bản của DHS, các mô hình AI của DeepSeek tạo ra "nhiều vectơ đe dọa" đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Cụ thể, cơ quan an ninh Mỹ lo ngại việc sử dụng mô hình này có thể dẫn đến việc các dữ liệu nhạy cảm của chính phủ bị chuyển về Trung Quốc, qua đó cung cấp thông tin tình báo về công dân và các chương trình nghị sự của Mỹ.

Báo cáo cũng trích dẫn các nghiên cứu mã nguồn mở chỉ ra hàng loạt lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên ứng dụng DeepSeek cho iOS, đồng thời cảnh báo mô hình có thể bị cài cắm mã độc hoặc các điểm yếu bảo mật chưa được vá.

Các cơ quan hành pháp có thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành để gửi văn bản giải trình nếu muốn xin quyền miễn trừ hoặc gia hạn lộ trình tuân thủ.

Kể từ khi gây chấn động ngành AI toàn cầu đầu năm 2025, DeepSeek liên tục trở thành tâm điểm giám sát của Washington.

Trước đó, Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng (DISA) đã chặn truy cập DeepSeek từ tháng 1/2025; Bộ Thương mại cấm nhân viên sử dụng trên thiết bị công vụ từ tháng 3/2025; Quốc hội Mỹ đã cấm cửa mô hình này trên hệ thống của cộng đồng tình báo vào tháng 12/2025. Lệnh cấm mới nhất từ DHS chính thức khép lại cánh cửa của DeepSeek tại toàn bộ khối cơ quan hành chính dân sự Mỹ.

Phản hồi trước động thái của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trong nước.

Động thái trừng phạt diễn ra giữa lúc cuộc đối đầu công nghệ giữa hai siêu cường đang lan rộng trên mọi mặt trận: từ rào cản xuất khẩu chip nhớ, tranh chấp kiểm soát nhân tài cấp cao cho tới cuộc đua phát triển các mô hình AI tiên phong.

(Theo CNBC)