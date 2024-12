Theo quan chức Nhà Trắng, Salt Typhoon là một trong những chiến dịch tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, ảnh hưởng đến 8 công ty viễn thông trong nước và hàng chục quốc gia khác. Hậu quả do Salt Typhoon gây ra vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Quan chức Mỹ khuyến nghị người dân sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa để đảm bảo an toàn liên lạc. Ảnh: Makeuseof

Các quan chức Mỹ chưa nêu được thời gian cụ thể để tuyên bố hệ thống viễn thông “sạch bóng” những kẻ xâm nhập. Trả lời NBC News, họ cho biết, tin tặc đã tấn công AT&T, Verizon và Lumen Technologies để theo dõi người dùng.

Trong bối cảnh này, hai quan chức Mỹ - bao gồm một quan chức FBI giấu tên và Jeff Greene, trợ lý giám đốc điều hành về an ninh mạng tại Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) – khuyến nghị người dân sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa để đảm bảo an toàn khi liên lạc. Theo Greene, ngay cả khi tin tặc có thể chặn được dữ liệu, chúng không thể giải mã.

Ngoài ra, quan chức FBI cũng khuyên người dân sử dụng thiết bị di động tự động cập nhật hệ điều hành định kỳ, chủ động mã hóa và chống lừa đảo thông qua xác thực đa yếu tố đối với tài khoản email, mạng xã hội và công cụ làm việc.

Greenie đánh giá quy mô của vụ xâm phạm các hãng viễn thông là rất lớn, không thể dự đoán khung thời gian khi nào tin tặc bị đánh bật hoàn toàn.

Theo quan chức FBI, tin tặc thường truy cập ba loại thông tin: lịch sử cuộc gọi, hiển thị số điện thoại gọi đi và thời điểm; cuộc gọi điện thoại trực tiếp của một số đối tượng cụ thể; các hệ thống mà các hãng viễn thông dùng để phục vụ yêu cầu nghe lén hợp pháp của chính phủ.

Các ứng dụng có tính năng mã hóa đầu cuối cuộc gọi và nhắn tin nổi bật có thể kể đến Signal, WhatsApp, Google Messages, iMessage.

(Theo NBC News)