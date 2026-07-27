Tiếp nối cuộc đua giành danh hiệu “Gương mặt đại diện đảo”, các Anh Trai bước vào vòng thi tài năng với những tiết mục tự chuẩn bị sau 2 ngày cùng sinh tồn trên đảo.

Thái Ngân và Vũ Thịnh gây chú ý khi sáng tác một ca khúc dành riêng cho hành trình. Trong đoạn giới thiệu vừa được công bố, bộ đôi mang đến giai điệu vui tươi cùng câu hát: “Gió mát, trăng thanh, có dáng mấy anh trai Say Hi”.

Cả hai còn đưa tên “Chúa Đảo” Dương Lâm vào ca khúc bằng câu hát “anh Dương Lâm Đồng Nai đẹp trai”, khiến nam nghệ sĩ thích thú trước màn “nịnh” đầy ngẫu hứng.

Ca khúc được sáng tác ngay trong chuyến đi, ghi lại những kỷ niệm và sự gắn kết của các thành viên sau thời gian cùng thực hiện thử thách trên đảo.

Các “Anh trai” trình diễn ca khúc ngẫu hứng được sáng tác trên đảo

Trong khi đó, Đỗ Phú Quí và Hùng Huỳnh lựa chọn một màn múa ngẫu hứng, không cần sân khấu hay đạo cụ cầu kỳ. Những động tác mang tính giải trí của cả hai liên tục khiến các thành viên còn lại bật cười.

Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, khiến cuộc đua giành danh hiệu “Gương mặt đại diện đảo” thêm khó đoán.

Bên cạnh phần thi tài năng, tập 8 còn có nhiệm vụ “Gác Hải Đăng”. Hai thành viên sẽ được những người còn lại trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ.

Theo Dương Lâm, những người có biểu hiện làm biếng, thụ động, khó hòa đồng hoặc quá điệu đà có khả năng được cả nhóm “ưu ái” trao nhiệm vụ. Quá trình bầu chọn vì thế hứa hẹn mang đến nhiều màn trêu chọc, “tố nhau” giữa các nghệ sĩ.

Sáng hôm sau, các thành viên di chuyển bằng xe máy đến Bàn Cờ Tiên, khám phá cảnh quan biển đảo và lưu lại những khoảnh khắc trong chặng cuối hành trình.

Các thành viên tận hưởng vẻ đẹp biển đảo và khép lại hành trình trên đảo với nhiều cảm xúc

Sau 7 tập phát sóng, các nghệ sĩ đã trải nghiệm nhiều địa điểm tại Gia Lai như Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Cù Lao Xanh thông qua những thử thách gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa.

Chương trình là một trong những hoạt động quảng bá trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần giới thiệu cảnh quan, văn hóa và các điểm đến của địa phương đến khán giả.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Say Hi Rực Rỡ không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế mà còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, gắn kết hơn sau mỗi thử thách.

Điểm khác biệt của chương trình không chỉ nằm ở sự cạnh tranh mà còn ở hành trình các thành viên cùng trải nghiệm, thích nghi và trưởng thành. Sự kết hợp giữa yếu tố giải trí, hoạt động thực tế và cảnh quan thiên nhiên Gia Lai được kỳ vọng lan tỏa cảm hứng khám phá đến khán giả trẻ.

Say Hi Rực Rỡ là chương trình sinh tồn thực tế dành cho các nghệ sĩ Việt, đưa dàn “Anh trai Say Hi” trải nghiệm giữa thiên nhiên. Chương trình được thực hiện nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, con người và các hoạt động của Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Chương trình được phát sóng trên HTV2, HTV7, YouTube Đông Tây Promotion, ON - Vie Giải Trí, VieON và phát lại trên YouTube Chạm Gia Lai.

Bình An