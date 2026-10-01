MỸ - Callina Liang từng có dự định học trường y để theo đuổi việc nghiên cứu y học. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật trỗi dậy đã thúc đẩy cô gái trẻ rẽ sang con đường diễn xuất.

Callina Liang là nữ diễn viên gốc Á sinh năm 2000 gây chú ý trong phim Street Fighter đang chiếu ngoài rạp Việt. Sự trở lại của thương hiệu game huyền thoại trên màn ảnh rộng đang thu hút sự chú ý từ khán giả toàn cầu. Đặc biệt, nhân vật Chun-Li nổi tiếng do nữ diễn viên trẻ Callina Liang thể hiện đang giành được sự quan tâm.

Callina Lian vào vai Chun-Li.

Callina Liang vốn có nền tảng võ thuật thực tế từ trước nhờ nhiều năm luyện tập các bộ môn Wushu và Silat. Nhờ lợi thế sẵn có, cô tự mình thực hiện phần lớn các cảnh quay mạo hiểm đòi hỏi kỹ thuật cao trên trường quay, thuyết phục được tổ sản xuất giao cho mình trọng trách thể hiện hình tượng “Đệ nhất phu nhân làng game đối kháng” trên màn ảnh rộng.

Để có thể hóa thân chân thực vào nhân vật Chun-Li, Callina Liang đã trải qua quá trình rèn luyện thể chất khắc nghiệt khó tin, đồng thời dành thời gian dài nghiên cứu tỉ mỉ từng chuyển động võ thuật của bản gốc.

Nữ diễn viên tại sự kiện ra mắt "Street Fighter".

Trong Street Fighter, Chun-Li nổi tiếng với đòn chân dũng mãnh cùng cơ bắp chi dưới rắn chắc, thậm chí trở thành đặc điểm trứ danh để cô thi triển những cú đá liên hoàn hạ gục đối thủ. Để sở hữu vóc dáng chuẩn nguyên tác, Callina Liang đã bước vào chế độ huấn luyện thể lực đặc biệt. Chia sẻ trên tạp chí Empire, nữ diễn viên phải thực hiện các bài tập võ thuật kéo dài 2 tiếng mỗi ngày, kết hợp giữa Taekwondo, Muay Thai và võ cổ truyền (như Wushu, Kung Fu…) nhằm tăng cường tối đa sức mạnh cho đôi chân.

Callina Liang nỗ lực để vào vai chính.

Song song với cường độ vận động cao, chế độ dinh dưỡng để tăng cơ của Liang cũng khắc nghiệt không kém. Để phát triển cơ bắp nhanh chóng, cô phải nạp tới 12 quả trứng mỗi ngày, duy trì tần suất ăn cách nhau 2 tiếng/quả. Trước đó, trong quá trình chuẩn bị, cô cũng không quên tuân thủ chế độ ăn lên đến 4000 calo mỗi ngày. Nữ diễn viên thừa nhận lượng thức ăn khổng lồ khiến cô luôn ở trong trạng thái "suýt nôn". Tuy nhiên, sao nữ đã nỗ lực không ngừng và nhận được “quả ngọt”, đó là chu vi mỗi bên đùi tăng thêm 6,5cm.

Người đẹp có nhiều năm luyện tập các bộ môn Wushu và Silat.

Sự thay đổi hình thể kinh ngạc của Callina Liang còn dẫn đến một tình huống hy hữu trên trường quay. Đạo diễn Kitao Sakurai tiết lộ rằng vóc dáng thực tế của Liang sau tập luyện đã vượt kỳ vọng, buộc đội ngũ sản xuất phải trang bị thêm miếng độn vòng ba cho diễn viên đóng thế của cô. Điều này giúp cho người cộng sự này có thể tương thích với thể hình cơ bắp của nữ chính.

Sắc vóc gợi cảm của nữ diễn viên sinh năm 2000.

Sinh năm 2000 tại Vancouver, Canada, Callina Liang đã trải qua tuổi thơ tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Úc và Singapore. Ban đầu, cô từng có dự định học trường y để theo đuổi việc nghiên cứu y học. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật trỗi dậy đã thúc đẩy cô gái trẻ rẽ sang con đường diễn xuất. Liang từng theo học chuyên ngành Biểu diễn tại Trường Nghệ thuật LASALLE và gặt hái thành tích học tập xuất sắc, được vinh danh với danh hiệu “Top of the World” ở môn Kịch thuộc chương trình IGCSE năm 2016.

Callina Liang từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ để đóng phim.

Trước khi có duyên đến với Street Fighter, Liang từng tạo dấu ấn qua phim truyền hình Tell Me Everything, cũng như góp mặt trong một loạt tác phẩm điện ảnh đáng chú ý như Presence của đạo diễn Steven Soderbergh và Bad Genius bản Mỹ do J.C. Lee thực hiện.

Callina Liang trong "Street Fighter":

Ảnh, clip: IGNV