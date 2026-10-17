'Trại buôn người' chính thức vượt 'Bố già' của Trấn Thành ở phòng vé. Trong khi đó, bom tấn kinh dị Thái Lan 'Quỷ ăn tạng 4' đang hút khán giả Việt.

Trại buôn người ra rạp dịp từ 25/9 và liên tục đứng đầu phòng vé hơn 3 tuần qua. Theo Box Office Vietnam, tính tới 17h ngày 17/10, phim đã cán mốc 447 tỷ đồng, chính thức vượt Bố già (395 tỷ) của Trấn Thành để đứng thứ 6 trong top phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Trại buôn người được dự đoán sẽ soán ngôi Thỏ ơi! (450 tỷ) của Trấn Thành trong ngày hôm nay để đứng vào top 5. Với đà này, phim có nhiều khả năng rời rạp với doanh thu 500 tỷ đồng khi hiện vẫn dẫn đầu phòng vé.

Cảnh trong phim "Trại buôn người".

Bám sát Trại buôn người là phần 4 thương hiệu phim kinh dị Quỷ ăn tạng cực kỳ ăn khách ở Việt Nam. Ngày 16/10, phim chính thức khởi chiếu tại rạp Việt. Trước đó, tác phẩm đã nhanh chóng đạt 10 tỷ đồng doanh thu với 135.000 vé chỉ trong 2 ngày chiếu sớm, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất phòng vé Việt. Hiện tại phim đạt doanh thu trên 17 tỷ đồng.

Sau thành công của 3 phần phim trước cùng chiến dịch quảng bá rầm rộ với sự góp mặt của dàn diễn viên tại Việt Nam, Quỷ ăn tạng 4: Hổ Tinh tiếp tục cho thấy sự đầu tư sáng tạo trong chiến lược quảng bá của đơn vị phát hành. Hàng loạt hoạt động thú vị được triển khai nhằm tạo dấu ấn riêng cho phần phim mới, nổi bật trong số đó là cuộc thi vẽ poster cho nhân viên các rạp chiếu phim. Những tác phẩm dự thi được trưng bày trực tiếp tại rạp và được sử dụng như một poster chính thức trên nền tảng số đã thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Cảnh trong phim "Quỷ ăn tạng 4: Hổ Tinh".

Bên cạnh đó, phiên bản lồng tiếng Việt cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của bộ phim với nhiều nhóm khán giả mới. Đây cũng là phần phim đầu tiên của series Quỷ ăn tạng 4 được thực hiện lồng tiếng và bản địa hóa theo hướng hài hước, gần gũi với giọng địa phương đặc trưng của Việt Nam cùng loạt câu thoại bắt trend, qua đó làm tăng độ hài hước và mang đến trải nghiệm thưởng thức mới mẻ.

Vị trí thứ 3 thuộc về phim hoạt hình Shaun the Sheep: "Quái lạ" ghé nhà. Công chiếu cùng ngày với Quỷ ăn tạng 4 nhưng phim hiện mới chỉ thu về 3 tỷ đồng.

Cảnh nóng táo bạo trong 'Verity: Bí mật bị chôn vùi'.

Trong khi đó, phim 18+ Verity: Bí mật bị chôn vùi với sự góp mặt của 2 mỹ nhân Anne Hathaway và Dakota Johnson dù được đánh giá cao và ăn khách ở khu vực Bắc Mỹ nhưng doanh thu khá ảm đạm tại Việt Nam. Phim hiện đứng thứ 4 phòng vé và mới thu về 1 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam lúc 17h ngày 17/10.

Vị trí cuối cùng trong top 5 thuộc về Án mạng xém hoàn hảo với sự góp mặt của Anh Tú Atus. Phim ra rạp từ tuần trước nhưng vấp phải nhiều bình luận tiêu cực nên hiện mới thu về 13 tỷ đồng sau 9 ngày ra rạp, đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Phim "Quỷ ăn tạng 4":

Ảnh, video: NSX