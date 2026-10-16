Người mẫu Romeo Beckham, con trai của cầu thủ Beckham và ca sĩ Victoria Beckham gây chú ý với nụ hôn đồng tính trong phim 'Forty Love'.

Người mẫu Romeo Beckham sinh năm 2002, là con trai thứ của vợ chồng Beckham. Anh đang gây xôn xao với những cảnh phim táo bạo trong bộ phim Pháp về chủ đề đồng tính mang tên Forty Love. Đoạn trailer vừa được StudioCanal+ công bố chứa nhiều cảnh phim gây sốc khi Romeo Beckham vào vai đối thủ quần vợt đầy sức hút của Sacha Gallo (do Paul Kircher đóng).

Ranh giới giữa yêu và ghét của cả hai nhanh chóng vượt qua sự trêu đùa tình tứ thông thường khi nhân vật của Romeo không ngần ngại nói với Paul: "Chẳng phải lỗi của tôi nếu cậu đã trót yêu tôi".

Trong một cảnh quay đầy kịch tính khác trên sân đấu, sự gắn kết giữa hai nhân vật hiện lên rõ nét khi Romeo đưa ra lời cảnh báo: "Liệu mà ngủ nhắm mắt, tôi đang tới tìm cậu đấy". Ở cảnh quay nóng bỏng khác, cả hai nằm chung giường dưới ánh đèn đỏ rực.

Dù nhân vật của Paul thoại bằng tiếng Pháp, các phân cảnh của Romeo Beckham hoàn toàn sử dụng tiếng Anh. Chàng trai 24 tuổi cũng tranh thủ phô diễn kỹ năng thể thao ấn tượng của mình trong các pha đánh tennis. Romeo Beckham khoe hình thể đầy hình xăm trong 1 cảnh quay.

Romeo từng theo đuổi bộ môn quần vợt năm 12 tuổi. HLV của Romeo thời điểm đó từng nhận xét kỹ năng của anh là "phi thường". Tuy nhiên, sau đó Romeo không chọn trở thành tay vợt chuyên nghiệp mà chuyển hướng sang thời trang. Dù vậy, những kỹ năng quần vợt năm xưa dường như lại trở thành lợi thế lớn cho vai diễn đầu tay của Romeo.

Forty Love xoay quanh Sacha Gallo, một ngôi sao quần vợt triển vọng đang luyện tập cùng cha để chinh phục giải đấu lớn tại Paris. Cuộc sống của anh bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một đối thủ mới do Romeo thủ vai. Tuy nhiên, từ thế đối đầu, họ nhanh chóng tiến tới tình yêu đầy tăm tối và cuồng nhiệt.

Romeo Beckham là người mẫu nam đắt giá hiện nay. Ảnh: V Magazine

Romeo Beckham từng quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ như: Yves Saint Laurent, Balenciaga, Burberry... Tháng 10/2024, anh có màn ra mắt trên đường catwalk tại show diễn Xuân/Hè 2025 của Balenciaga tại Paris, Pháp. Sau đó, Romeo Beckham tiếp tục gây bất ngờ khi trình diễn cho bộ sưu tập Thu/Đông 2025 của Versace ở Tuần lễ Thời trang Milan, Ý.

Romeo Beckham trong "Forty Love":