Tỷ phú Tôn Vũ Thần cho biết mình và Cảnh Điềm hẹn hò 1 khoảng thời gian. Cả 2 đã bàn tới chuyện cưới xin, sinh con nhưng đã chia tay nửa đầu năm nay.

Cảnh Điềm bị tỷ phú đòi lại tiền sính lễ 117 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nam doanh nhân cho rằng phía Cảnh Điềm và cha mẹ cô đã giữ số tiền 30 triệu Nhân dân tệ tiền sính lễ không chịu trả. Thông qua luật sư, anh gửi đơn kiện lên tòa án ở thành phố Tây An (Trung Quốc) nhờ pháp luật vào cuộc. Vị tỷ phú này còn úp mở bạn gái cũ từng đề nghị anh đưa 50 triệu USD để cô sử dụng dịch vụ mang thai hộ.

Vụ việc gây rúng động làng giải trí Hoa ngữ những ngày qua. Đại diện công ty quản lý Cảnh Điềm cho biết danh dự là điều sống còn với nghệ sĩ, đồng thời cũng là điểm yếu dễ bị lợi dụng. Công ty khẳng định sẽ kiên quyết nói không với mọi hành vi chèn ép nghệ sĩ.

Cảnh Điềm cũng bày tỏ cô trước nay chưa bao giờ vì tiền mà bán rẻ lương tâm, danh dự. Cô thừa nhận "mắt nhìn người không tốt" khi nói về bạn trai cũ.

Dù lên tiếng thanh minh, Cảnh Điềm bị thiệt hại danh dự nặng nề. Các bài viết về scandal của cô thu hút hàng tỷ lượt xem trên Weibo. Sau bài đăng trên, diễn viên được cho là "biến mất" khỏi mạng xã hội. Các từ khóa tìm kiếm về cô hiển thị "tạm thời không có kết quả liên quan".

Diễn viên gần như bị đóng băng mọi hoạt động.

Lịch trình của diễn viên cũng bị hủy và chưa có thông báo mới. Trong khi đó, các hoạt động thương mại của cô như quảng cáo đều ngưng vô thời hạn. Một số thương hiệu từng công bố cô là đại diện nhãn hàng cũng âm thầm gỡ bỏ các hình ảnh, video.

Theo Sina, sự việc này của diễn viên rất giống với hiện tượng "phong sát" 1 số ngôi sao trong showbiz những năm gần đây.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, bắt đầu hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ từ năm 2006. Cô được ca ngợi là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh".

Nữ diễn viên có điều kiện hoạt động nghệ thuật khá thuận lợi, được mời tham gia nhiều dự án lớn của Trung Quốc và Hollywood ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí. Các phim nổi tiếng có sự góp mặt của cô gồm: Chiến quốc, Câu chuyện cảnh sát 2013, Sóng gió ở Macau, Tử chiến trường thành, Kong: Skull Island...

Cảnh Điềm trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu