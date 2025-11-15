Ngày 15/11, tờ Daum đưa tin cảnh sát tỉnh Gyeonggi thông báo đã bắt giữ nghi phạm nam 30 tuổi trong vụ cố gắng cướp tại nhà riêng của nữ ca sĩ Nana (34 tuổi) ở Achon-dong, Guri-si.

Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, nghi phạm mang theo hung khí xông vào nhà, đe dọa Nana và mẹ cô để đòi tiền. Nhờ phản xạ nhanh, Nana và mẹ đã khống chế đối tượng trước khi gọi cảnh sát. Nghi phạm bị thương nhẹ, được đưa đi điều trị, trong khi Nana và mẹ cô may mắn an toàn. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và lấy lời khai bổ sung.

Nữ ca sĩ Nana.

Biệt thự của Nana có giá 4,2 tỷ won (khoảng 76 tỷ đồng) hoàn thành vào tháng 5/2023. Khu vực này là nơi nhiều ngôi sao Hàn Quốc sinh sống như Han So Hee, Hyun Bin, Son Ye Jin và Park Jin Young.

Nana tên thật Im Jin Ah, sinh năm 1991, là diễn viên, người mẫu và ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Cô từng là thành viên nhóm After School và nhóm nhỏ Orange Caramel. Cô tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm lớn như Mask Girl, The Good Wife, Kill It, Justice... và nhận được phản hồi tích cực nhờ khả năng nhập vai linh hoạt.

Nana từng được TC Candler bình chọn là Mỹ nhân đẹp nhất thế giới các năm 2014 và 2015.

Nữ ca sĩ trong ca khúc "God":