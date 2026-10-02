HÀN QUỐC - Nana -"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" - được xác nhận đang hẹn hò với ca sĩ T.O.P của nhóm nhạc nổi tiếng BigBang.

Ngày 2/10, Dispatch đăng tải loạt ảnh Nana và T.O.P xuất hiện cùng nhau tại khu vực làng Achiul, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) - nơi nữ diễn viên sinh sống. Cả 2 cùng đi mua sắm tại cửa hàng tiện lợi, họ đội nón và đeo khẩu trang để tránh gây chú ý.

Cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại khu vực gần nhà của Nana.

Công ty quản lý của T.O.P cũng vừa lên tiếng xác nhận cặp đôi quen biết sau khi đóng chung MV hồi đầu năm ngoái. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả hai dần nảy sinh tình cảm và chính thức hẹn hò vào tháng 6. Họ chênh nhau 4 tuổi nhưng tìm thấy sự đồng điệu về tính cách lẫn quan điểm sống.

"Dù lịch trình riêng bận rộn, T.O.P và Nana vẫn duy trì gặp gỡ. Nam ca sĩ đang thực hiện chuyến lưu diễn châu Á, trong khi Nana tập trung chuẩn bị cho dự án phim tiếp theo và tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế", nguồn tin cho hay.

T.O.P và Nana đều là những gương mặt nổi bật của thế hệ thần tượng K-pop thứ 2. Bên cạnh dấu ấn âm nhạc, cả hai còn xây dựng phong cách thời trang riêng và mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất.

Cặp đôi có nhiều sự đồng điệu trong quan điểm sống và làm nghề.

T.O.P trở lại màn ảnh với vai diễn trong series Squid Game mùa 2 của Netflix, đồng thời phát hành album solo đầu tay sau thời gian dài vắng bóng. Trong khi đó, Nana ghi dấu ấn qua các bộ phim Mask Girl và phim 19+ The Scandal gây bàn tán thời gian qua.

Nana sinh năm 1991, tên thật Lim Jin Ah, ra mắt năm 2009 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ After School. Năm 2013, cô lần đầu được TC Candler đưa vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất, đứng thứ 2. Hai năm liên tiếp 2014 và 2015, cô đứng đầu danh sách này, được bình chọn là Gương mặt đẹp nhất thế giới. Cô từng tham gia Người vợ tuyệt vời (The Good Wife), Vòng tròn oan nghiệt (Into the Ring), Lỗi ký ức, Truy sát, Công lý...

T.O.P sinh năm 1987, là thành viên nhóm nhạc BigBang. Sở hữu chất giọng trầm đặc trưng, T.O.P nhanh chóng tạo dấu ấn trong làng nhạc K-pop qua các ca khúc như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby và Bang Bang Bang. Ngoài ca hát, anh từng đóng các phim I Am Sam, Iris, Nineteen, Out of Control...

Clip nhan sắc của Nana trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu