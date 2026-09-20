Theo HK01, The Scandal trở thành tác phẩm gây chú ý tại nhiều nước châu Á tuần qua. Trong đó, những cảnh thân mật giữa diễn viên Nana và Ji Chang Wook gây bàn luận.

Trong phim, Nana vào vai Hee Yeon - một góa phụ mất chồng, sống dưới những chuẩn mực khắt khe về tiết hạnh. Cô gặp Jo Won (Ji Chang Wook), một công tử nổi tiếng phong lưu và bị cuốn vào ván cược tình ái giữa anh với phu nhân Cho (Son Ye Jin).

Cảnh nóng giữa Nana và Ji Chang Wook gây bàn tán.

Ở nửa sau phim có nhiều phân đoạn thân mật, trong đó một số cảnh để lộ cơ thể của 2 diễn viên.

Đây là những cảnh khỏa thân táo bạo nhất trong sự nghiệp của Nana và Ji Chang Wook. Một số khán giả cho biết bất ngờ khi 2 diễn viên chấp nhận thực hiện các phân đoạn này, xếp loại 19+ vì tính táo bạo.

Một bộ phận người xem nhận xét bộ phim sử dụng nhiều cảnh nóng để thu hút sự chú ý. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng những phân đoạn này phù hợp với diễn biến câu chuyện và quá trình thay đổi cảm xúc của nhân vật.

Tạo hình của Nana trong phim.

Nana cho biết cô nhận lời tham gia The Scandal vì tin tưởng đạo diễn. Theo nữ diễn viên, những cảnh thân mật là một phần cần thiết để thể hiện sự chuyển biến và bộc phát cảm xúc của nhân vật.

Sau khi phim ra mắt, Nana nhận được sự chú ý của khán giả lẫn truyền thông.

Nana sinh năm 1991, tên thật Lim Jin Ah, ra mắt năm 2009 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ After School. Cô sau đó trở thành thành viên chủ chốt của nhóm Orange Caramel.

Diễn viên theo đuổi phong cách phóng khoáng, gợi cảm.

Sở hữu chiều cao 1,71m cùng ngoại hình nổi bật, Nana nhanh chóng tỏa sáng. Năm 2013, cô lần đầu được TC Candler đưa vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất, đứng thứ 2. Hai năm liên tiếp 2014 và 2015, cô đứng đầu danh sách này, được bình chọn là Gương mặt đẹp nhất thế giới.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Nana chủ yếu được chú ý bởi ngoại hình và vóc dáng. Điều này từng khiến cô bị nhận xét là nghệ sĩ dựa vào nhan sắc.

Tuy nhiên, nữ diễn viên dần chứng minh khả năng diễn xuất qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cô từng tham gia Người vợ tuyệt vời (The Good Wife), Vòng tròn oan nghiệt (Into the Ring), Lỗi ký ức, Truy sát, Công lý, Mask Girl và My Man Is Cupid...

Bên cạnh diễn xuất, Nana còn hoạt động với vai trò ca sĩ, người mẫu, MC và tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế. Ca sĩ sở hữu hơn 5,4 triệu lượt người theo dõi trên Instagram, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống và công việc cùng vlog cá nhân, được nhiều fan yêu thích.

Trailer phim "Scandal" có Nana đóng

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu