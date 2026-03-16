Elle Fanning - nữ diễn viên 28 tuổi chưa bao giờ khiến fan thất vọng mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ. Lần trở lại này, cô chọn chiếc đầm cúp ngực xoè rộng màu trắng tinh khôi được đính kết cầu kỳ của thương hiệu Givenchy.

Elle Fanning chọn kiểu tóc búi cổ điển, trang điểm đơn giản và đeo tay và vòng cổ kim cương bản lớn. Dù diện váy công chúa kín đáo nhưng nữ diễn viên vẫn thu hút mọi ánh nhìn vì quá xinh đẹp và lập tức lọt top những ngôi sao mặc đẹp nhất lễ trao giải Oscar năm nay hiện đang diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ.

Năm nay Elle Fanning được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Sentimental Value (Căn nhà ký ức) - tác phẩm giành 9 đề cử trong đó có Phim hay nhất. Đây cũng là đề cử Oscar đầu tiên trong đời của nữ diễn viên sinh năm 1998.

Lễ trao giải Oscar 2026 do danh hài Conan O’Brien dẫn dắt. Phim Sinners giữ kỷ lục là phim có nhiều đề cử nhất trong 1 năm với 16 hạng mục.

