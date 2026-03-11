Phim điện ảnh Cô dâu! (The Bride!) ra rạp từ 13/3 này lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển Frankenstein của Mary Shelley cùng bộ phim The Bride of Frankenstein ra mắt năm 1935. Đây đồng thời đánh dấu sự trở lại của Maggie Gyllenhaal sau The Lost Daughter, tác phẩm từng nhận ba đề cử Oscar năm 2021. Với dự án mới, nữ đạo diễn tiếp tục theo đuổi màu sắc điện ảnh giàu cá tính, nơi chất gothic cổ điển hòa vào hơi thở hiện đại.

Cô dâu và quái vật Frankenstein do Jessie Buckley và Christian Bale đóng.

Bộ phim mở ra câu chuyện về một Frankenstein cô độc, lặng lẽ đến Chicago để nhờ cậy Tiến sĩ Euphronious tạo ra bạn đồng hành cho mình. Từ một thi thể của cô gái trẻ bị sát hại, Cô dâu được tái sinh. Nhưng sự sống ấy vượt khỏi mọi dự liệu ban đầu, kéo theo một mối tình dữ dội, sự truy đuổi của cảnh sát và cả một phong trào xã hội hoang dại, cấp tiến.

Trong quỹ đạo hỗn loạn đó, Cô dâu và Frankenstein hiện lên như cặp đôi ngoài vòng pháp luật, bị cuốn vào những vụ án và các cuộc rượt đuổi nghẹt thở.

Cô dâu! đánh dấu lần đầu tiên Jessie Buckley và Christian Bale cùng góp mặt trong một dự án điện ảnh. Anh được biết đến là diễn viên đa tài với khả năng biến hóa trong nhiều vai diễn và thể loại phim. Dấu ấn sâu đậm nhất với khán giả đại chúng chính là hình tượng Batman trong bộ ba phim Kỵ sĩ bóng đêm. Ngoài ra, anh từng nhận 4 đề cử Oscar và giành tượng vàng với vai diễn xuất sắc trong The Fighter.

Christian Bale và tạo hình gã quái vật Frankenstein.

Lần trở lại này, Christian Bale làm khán giả khiếp sợ trong tạo hình Frankenstein. Vốn nổi tiếng với khả năng nhập vai khá “cực đoan”, anh một lần nữa trải qua quá trình “thay đổi hình dáng” gây choáng: cạo đầu, tăng cân và hóa trang để biến mình thành sinh vật quái dị bậc nhất lịch sử điện ảnh. Đây được coi là một trong những vai diễn thử thách nhất trong sự nghiệp của anh.

Christian Bale từng rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” khác trong quá trình quay phim. Đó chính là quá trình hóa trang vô cùng phức tạo cho vai diễn gã quái vật Frankenstein.

Tài tử 52 tuổi cho biết mỗi ngày phải dành khoảng 6 tiếng cho quá trình hóa trang để vào vai. Phần lớn thời gian ấy trôi qua trong trạng thái gần như bất động, một thử thách không nhỏ về mặt thể chất lẫn tinh thần. Nam diễn viên thừa nhận phải ngồi im trong thời gian dài đôi khi tạo ra cảm giác bức bối và anh chọn tiếng hét như một cách giải tỏa.

Ngoài Christian Bale, phim còn có sự góp mặt của loạt sao đình đám như: Jake Gyllenhaal, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz...