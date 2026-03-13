Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 11/3, hai nhà sản xuất và điều hành lễ trao giải Oscar là Katy Mullan và Raj Kapoor xác nhận BTC đã tăng cường các biện pháp an ninh cho sự kiện sắp tới. "Mỗi năm chúng tôi đều theo dõi những sự kiện nóng đang diễn ra trên thế giới. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của FBI lẫn cảnh sát Los Angeles và hợp tác chặt chẽ với họ. Chúng tôi muốn bất cứ ai tới dự sự kiện hay các fan đứng bên ngoài hàng rào đều cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Vì thế công việc của chúng tôi là phải đảm bảo cho điều đó được thực hiện", NSX Raj Kapoor nói.

Như PEOPLE đã đưa tin trước đó, FBI cảnh báo rằng Iran có thể đã bắt đầu lên kế hoạch tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái vào California trong bối cảnh chiến tranh với Mỹ và Israel leo thang. FBI đã gửi cảnh báo đến tất cả các cơ quan thực thi pháp luật tại bang California - nơi sẽ diễn ra lễ trao giải Oscar.

Một vành đai an ninh rộng 1 dặm (khoảng 1,6km) sẽ được thiết lập quanh địa điểm lễ trao giải và tất cả các phương tiện đều bị kiểm tra khi đi vào khu vực này. Theo Entertainment Weekly, Sở Cảnh sát Los Angeles xác nhận huy động 1.000 cảnh sát làm nhiệm vụ quanh Nhà hát Dolby để bảo vệ lễ trao giải Oscar. Họ cũng sẽ triển khai các lực lượng đặc biệt, máy bay không người lái, chó nghiệp vụ phát hiện bom và đội đặc nhiệm cho sự kiện lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, đại diện Sở Cảnh sát Los Angeles chia sẻ với NBC Los Angeles hôm thứ 4 rằng không có bất cứ mối đe doạ nào nhắm vào Nhà hát Dolby trước thềm lễ trao giải Oscar. Bởi một khi những người tham dự đã vào bên trong nhà hát thì địa điểm này sẽ bị phong toả, công tác an ninh sẽ được thắt chặt trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.