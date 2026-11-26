Rima Thanh Vy kể giật mình khi xem lại cảnh khỏa thân của chính mình trên màn ảnh. Dù vậy, nữ diễn viên không hối tiếc bởi cô hiểu đây là chi tiết cần thiết để thể hiện câu chuyện và khát vọng của nhân vật.

Tối 25/11, phim 18+ Mẹ mìn có buổi công chiếu chính thức tại TPHCM, quy tụ dàn diễn viên Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê…

Rima Thanh Vy - nữ chính của phim gây ấn tượng với màn trở lại màn ảnh rộng. Trong phim, cô đóng vai Quỳnh - cô gái mồ côi, chịu nhiều tổn thương vì ngoại hình “quá cỡ”. Nhân vật tìm đến Mẹ mìn - người phụ nữ bí ẩn để xin thực hiện điều ước trở nên xinh đẹp, từ đó kéo theo loạt bi kịch.

Rima Thanh Vy có cảnh khỏa thân táo bạo trong "Mẹ mìn".

Rima Thanh Vy nỗ lực đưa nhiều cảm xúc cá nhân vào diễn xuất. Cô cũng trải qua quá trình chuẩn bị ngoại hình khắt khe, trong đó có việc tắm trắng liên tục đến mức da bị lột và đau đớn.

Đáng chú ý, diễn viên trong phim có các phân cảnh bạo lực, khoe thân táo bạo thu hút sự chú ý của người xem.

Tại sự kiện, Rima Thanh Vy cho biết ban đầu cô nhận được lời hỏi từ ê-kíp: "Mọi người có thể quay cơ thể em nhiều hơn một chút được không?”. Sau đó, đạo diễn và nhà sản xuất thuyết phục rằng những cảnh hở không đơn thuần là phô bày cơ thể.

Clip Rima Thanh Vy chia sẻ về trải nghiệm khỏa thân trên màn ảnh

“Mọi người trấn an cảnh quay sẽ được xử lý bằng ánh sáng tối, không để lộ quá nhiều. Tuy nhiên, khi xem lại thành phẩm, tôi bất ngờ vì cảnh quay không tối như mình nghĩ”, cô kể.

Dù ý thức hình ảnh trên sẽ dễ gây tranh cãi, Rima Thanh Vy mong khán giả hiểu rằng mỗi chi tiết xuất hiện trên phim đều có dụng ý.

“Trước mỗi cảnh quay, ê-kíp đều hỏi tôi có đồng ý với mức độ hở hay cách thực hiện hay không. Vì vậy, tôi cảm thấy yên tâm. Chẳng hạn, ở cảnh quay vừa rồi khi tôi cởi khăn, trong phòng chỉ có mình tôi và máy quay, không có bất kỳ người quay phim hay trợ lý nào khác”, diễn viên kể.

Rima Thanh Vy bật khóc kể những lần casting trượt, diễn xuất gây tranh cãi.

Diễn viên cũng bật khóc khi kể về hành trình theo đuổi điện ảnh. Cô từng chăm chỉ rèn luyện ngoại hình, diễn xuất và liên tục tham gia casting nhưng đều không được chọn. Việc bị từ chối khiến cô rơi vào trạng thái không thể tự trả lời câu hỏi về năng lực và vị trí của mình trong nghề.

Với Mẹ mìn, diễn viên cũng từng bị đánh rớt ở vòng thử vai đầu tiên. Khi kịch bản được điều chỉnh, cơ hội mới thực sự đến với cô. Đó là lý do Rima Thanh Vy nỗ lực hết mình, bất chấp những cảnh quay mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ sẽ thử sức.

Phim có sự góp mặt của Nhật Kim Anh, Minh Hằng.

Ngoài Rima Thanh Vy, phim quy tụ dàn diễn viên Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Khương Lê, Bé Tư... Mẹ mìn do Jack Carry On đạo diễn, khai thác hình tượng mẹ mìn trong văn hóa dân gian Việt Nam, kết hợp các yếu tố kinh dị, tâm linh và kỳ ảo.

Thông qua những giao kèo bí ẩn có khả năng thay đổi số phận con người, tác phẩm đề cập đến tham vọng cá nhân, bi kịch gia đình và cái giá phải trả để hiện thực hóa những điều ước. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 2/12.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC