Nhật Kim Anh nhận vai 'mắc kẹt trong hôn nhân' còn Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng với vai 'Mẹ mìn' có tạo hình ma mị, tâm lý phức tạp.

Phim Mẹ mìn đánh dấu màn "tái xuất" màn ảnh rộng của diễn viên - ca sĩ Minh Hằng sau 3 năm vắng bóng để tập trung vai trò làm vợ, làm mẹ. Nữ diễn viên đảm nhận vai Mẹ mìn - nhân vật trung tâm có diện mạo ma mị, tâm lý khó đoán cùng những khía cạnh cảm xúc phức tạp.

Diễn viên Minh Hằng "tái xuất" với vai diễn khác biệt.

Tại buổi showcase ngày 12/11, Minh Hằng nhận nhiều sự quan tâm của truyền thông và các khách mời. Diễn viên cho biết: “Đã từ lâu tôi không đặt nặng việc đóng vai chính trong một dự án. Ở ngưỡng làm nghề hiện tại, tôi muốn làm mới bản thân”, nữ diễn viên bày tỏ.

Ở góc độ diễn xuất, Minh Hằng nói vai diễn không quá khó về tâm lý nhưng lại là thử thách lớn ở khả năng tưởng tượng. Khác với những bộ phim có bối cảnh, nhân vật và tình huống cụ thể, thể loại phim này khiến diễn viên đôi khi không biết mình thể hiện đã đúng hay chưa bởi nhiều cảnh phải diễn trước những yếu tố sẽ được bổ sung bằng kỹ xảo ở khâu hậu kỳ.

Đây cũng là trải nghiệm đòi hỏi nữ diễn viên phải vận dụng trí tưởng tượng và khả năng kiểm soát biểu cảm để tạo nên một nhân vật siêu nhiên thuyết phục trên màn ảnh.

Minh Hằng tiết lộ ông xã bất ngờ và hoang mang khi cô nhận lời tham gia dự án.

Minh Hằng từng định từ chối vì thấy chưa đủ khả năng đảm nhận vai diễn. Tuy nhiên, sự tò mò về cách ê-kíp hiện thực hóa hình tượng Mẹ mìn trên màn ảnh đã khiến cô thay đổi quyết định.

Khi biết Minh Hằng nhận lời tham gia một bộ phim thuộc thể loại khác biệt, ông xã khá bất ngờ. “Nếu hỏi chồng tôi có hoang mang không, câu trả lời là có. Anh ấy hỏi: Đó giờ em không đóng phim này, sao giờ nhận lời? Tôi bảo muốn đóng thử để biết thế nào”, cô kể.

Clip Minh Hằng chia sẻ phản ứng của ông xã khi trở lại đóng phim

Theo Minh Hằng, chồng hiểu tính cách khá quyết đoán của vợ. Khi đã thích và muốn làm điều gì, cô thường quyết tâm theo đuổi nên anh không ngăn cản mà để bà xã tự lựa chọn.

Trong khi đó, diễn viên Nhật Kim Anh hóa thân thành Hạnh - người mẹ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương. Nữ diễn viên xem dự án là cơ hội trở lại với nghệ thuật, đồng thời tiếp tục khám phá những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Nhân vật Hạnh đại diện cho một lát cắt gia đình nhiều giằng xé, góp phần bổ sung chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện kinh dị.

Diễn viên Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy và Khương Lê.

Hai gương mặt trẻ Rima Thanh Vy và Khương Lê cũng có vai nặng ký nhất trong sự nghiệp. Nếu Rima Thanh Vy chủ động tham vấn chuyên gia, theo học tâm lý học nhằm tìm hiểu sâu hơn về hành vi và trạng thái tinh thần nhân vật, Khương Lê cũng dành thời gian phân tích tỉ mỉ để thể hiện cảm xúc chân thực nhất.

Mẹ mìn thuộc thể loại huyền bí, tâm lý, giật gân. Phim chính thức khởi chiếu vào ngày 27/11.

Ảnh, clip: MN, ĐPCC