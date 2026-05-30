Tối 30/5, nữ diễn viên Việt Hoa và diễn viên Trọng Trí tổ chức đám cưới ở Hà Nội. Lễ cưới có sự góp mặt của gia đình, bạn bè cùng nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ thân thiết.

Trong lễ cưới, Việt Hoa gây ấn tượng khi diện chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, được đính kết cầu kỳ trên nền ren tinh xảo. Thiết kế trễ vai giúp nữ diễn viên tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Cô lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, làm nổi bật gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

Sánh bước bên cô dâu, Trọng Trí xuất hiện lịch lãm trong bộ tuxedo xanh đen mang phong cách cổ điển. Trên sân khấu, cặp đôi nắm chặt tay nhau, không giấu được niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc đánh dấu chặng đường mới của cuộc đời.

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Độc Đạo, Cô Gái Nhà Người Ta hay Trở Về Giữa Yêu Thương. Năm 2025, cô và chồng cùng xuất hiện trong bộ phim giờ vàng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Trong khi đó, diễn viên Vương Trọng Trí cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án như Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trạm cứu hộ trái tim hay gần đây là Không giới hạn.

Cả hai quen nhau từ thời còn học lớp Diễn viên kịch khóa 34 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Việt Hoa từng tiết lộ những năm đầu nhập học, cô khá hướng nội nên gần như không trò chuyện với Trọng Trí. Phải đến năm thứ ba, khi cùng tham gia một trích đoạn trong kỳ thi học kỳ, cả hai mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và dần nảy sinh tình cảm.

Mỹ nhân phim giờ vàng Việt Hoa rưng rưng trong lễ cưới ở Hà Nội.

Sau 5 năm yêu nhau, Việt Hoa và Trọng Trí đăng ký kết hôn vào năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng lịch trình bận rộn nên cặp đôi nhiều lần hoãn kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô muốn chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu cho ngày trọng đại và may mắn khi luôn nhận được sự thấu hiểu, đồng hành từ chồng. Với Việt Hoa, Trọng Trí không chỉ là bạn đời mà còn là người đồng nghiệp, chỗ dựa tinh thần để cô yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Cả hai hiện được nhiều khán giả yêu mến bởi chuyện tình bền chặt, kín tiếng nhưng luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

