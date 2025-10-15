VTV vừa tung đoạn clip hậu trường trong tập 29 Gió ngang khoảng trời xanh ghi lại cảnh Ngân (Việt Hoa) đi nghỉ dưỡng cùng Trường (Denis Đặng). Xuất hiện ngại ngùng trong bộ đồ gợi cảm, Ngân được Trường giới thiệu với các đối tác làm ăn của mình, trong đó có Đại (Trọng Trí) - chủ một chuỗi khách sạn.

Việt Hoa và chồng trong cảnh phim.

Trên phim, Ngân tỏ vẻ ngại ngùng và đề phòng Đại nhưng ở hậu trường Việt Hoa và Trọng Trí tươi cười thoải mái bởi đơn giản họ là vợ chồng ngoài đời. Đây là lần hiếm hoi họ đóng cùng nhau trong 1 phân cảnh nhạy cảm và Trọng Trí liên tục "thả tim" cho vợ bất chấp sự xuất hiện đông đảo của đoàn phim.

Việt Hoa tươi cười ở hậu trường.

Denis Đặng cũng bớt lúng túng hơn khi đóng cùng Việt Hoa và khá thoải mái khi diễn cùng chồng cô. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ ảnh hậu trường cảnh quay và nói cảm ơn đoàn phim Gió ngang khoảng trời xanh vì trận cười no nê. Việt Hoa cũng đăng khá nhiều ảnh hậu trường có cả sự xuất hiện của chồng ngoài đời và người tình màn ảnh, thu hút sự tương tác lớn của khán giả.

Nữ diễn viên cùng Trọng Trí và Denis Đặng ở hậu trường.

Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng trên VTV3 vào thứ 2, 3, 4 hàng tuần với sự góp mặt của Việt Hoa, Phương Oanh, Quỳnh Kool, Doãn Quốc Đam, Lan Phương...

Ảnh, clip: VTV