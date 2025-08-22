Lễ ký kết và ra mắt Cocoon tại thị trường Nhật Bản

Khi nhu cầu gặp đúng nguồn cung

Đằng sau cái bắt tay giữa Cocoon và Paltac là câu chuyện về xu hướng làm đẹp đang thay đổi tại Nhật Bản và trên toàn cầu. Theo chia sẻ từ ông Yoshitaka Yamada, Giám đốc - Thành viên Ban Điều hành Cấp cao, Tổng Giám đốc Khối Quản lý Kinh doanh Paltac, một trong những lý do thôi thúc họ tìm kiếm những thương hiệu làm đẹp khác ngoài biên giới của Nhật Bản chính là nhu cầu ngày càng lớn của người dùng tại đây, họ có xu hướng tìm đến mỹ phẩm thiên nhiên, với các thành phần an toàn, lành tính, hiệu quả. Nhiều người tiêu dùng mong muốn có làn da khỏe mạnh tự nhiên.

Khi nhu cầu khởi phát là lúc nguồn cung phù hợp được trao đi những cơ hội. Cùng lúc, tại khu vực châu Á, mỹ phẩm thuần chay Cocoon từ thực vật của Việt Nam cũng đang tích cực mở rộng ra thị trường quốc tế. Chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn thuần chay quốc tế và câu chuyện thương hiệu gắn với nông sản Việt đã giúp Cocoon nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đối tác.

Các sản phẩm từ Cocoon được người dùng Nhật đón nhận

Để ra mắt tại thị trường Nhật Bản, các sản phẩm của Cocoon đã phải trải qua những quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm khắt khe trong hơn 1 năm cũng như xem xét các yếu tố phù hợp với quy định của luật mỹ phẩm tại đây.

Tiềm năng của Cocoon tại thị trường Nhật Bản

Theo thống kê từ Ministry of Justice (Bộ Tư Pháp Nhật Bản) cộng đồng người Việt tại Nhật chiếm tỉ lệ cao trong số tổng số người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại đất nước này. Người Việt cũng được biết đến là cộng đồng lớn thứ 2 chỉ sau cộng động người Trung Quốc. Vậy nên, thương hiệu mỹ phẩm từ Việt Nam như Cocoon sẽ có rất nhiều tiềm năng tại thị trường Nhật Bản. Không những vậy, đặc tính, công dụng… của các sản phẩm từ Cocoon còn phù hợp với người châu Á nói chung tại đất nước này.

Sức mạnh nội tại của thương hiệu cũng là một phần quan trọng góp phần đưa Cocoon đến thị trường Nhật Bản. Đánh giá về điều này, ông Koji Jimbo - Tổng Giám đốc Cấp cao AEON Việt Nam - một trong nhưng đối tác tin cậy của Cocoon trong nhiều năm qua chia sẻ: “Chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm làm đẹp đến từ Cocoon đã được khẳng định từ khách hàng nội địa nên chúng ta có thể xem đây là nền tảng tốt để tạo nên lợi thế cạnh tranh của thương hiệu này tại thị trường Nhật Bản. Bởi tất cả người dùng đều mong muốn tiếp cận và sử dụng các sản phẩm làm đẹp được đảm bảo về chất lượng. Bên cạnh đó, Cocoon cũng mang đến sự lựa chọn hấp dẫn cho người dùng Nhật, mỹ phẩm thuần chay chất lượng cao nhưng lại có giá thành rất tốt.”

Quầy kệ trưng bày của Cocoon tại thị trường Nhật

Hiện tại, các sản phẩm làm đẹp của Cocoon đã lên kệ tại hơn 300 cửa hàng thuộc các hệ thống như: AEON, American Pharmacy, Ainz & Tulpe, Tomod's, Sapporo Drugstore,TRIAL... và trên các nền tảng online khác.

“Mang nông sản Việt trong mỹ phẩm Việt đi muôn nơi”

Bên cạnh thị trường Nhật Bản, Cocoon cũng đã xuất khẩu các sản phẩm đi 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới như: Mỹ, Canada, Úc, Azerbaijan, Kazakhstan, Ả Rập Xê Út, UAE, Mông Cổ, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Philippines, Lào và Campuchia.

Để có được tấm vé thông hành đến với những thị trường này, Cocoon không chỉ chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc về chất lượng sản phẩm, hình thức bên ngoài mà còn là những “tấm vé” thuần chay đạt tiêu chuẩn quốc tế như: Leaping Bunny của Tổ chức Cruelty - Free International, Animal test-free &Vegan của PETA và chứng nhận thuần chay từ The vegan Society.

Mỹ phẩm Cocoon lấy lợi thế từ nông sản Việt Nam

“Giấc mơ mang nông sản Việt trong mỹ phẩm Việt đi muôn nơi là điều chúng tôi luôn ấp ủ trong lòng ngay từ những ngày đầu thành lập thương hiệu. Thiên nhiên của chúng ta giàu, đẹp không thua kém bất cứ nơi đâu trên thế giới và sức sáng tạo, học hỏi của người Việt chúng ta cũng như vậy. Mỗi đất nước chúng tôi đã đặt chân đến, đặc biệt là Nhật Bản, một trong những thị trường “khó tính” bậc nhất châu Á càng giúp chúng tôi tin tưởng vào con đường mình đang hướng tới. Và đó cũng là cách nhỏ bé để chúng tôi góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam, chất lượng sản phẩm Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

