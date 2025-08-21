Tuổi thọ cao hơn không phải lúc nào cũng đòi hỏi phải thay đổi lối sống một cách mạnh mẽ. Đôi khi, những điều chỉnh nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Các nhà khoa học tại Đại học Harvard (Mỹ) đã xác định một thói quen hằng ngày có thể là chìa khóa giúp bạn sống thọ hơn.

Phát hiện này, được công bố trên JAMA Internal Medicine, dựa trên dữ liệu từ hàng nghìn người sống ở khắp nước Mỹ. Mặc dù kết quả không chứng minh mối quan hệ nhân - quả trực tiếp nhưng bổ sung bằng chứng cho thấy có những cách đơn giản để cải thiện sức khỏe và có thể kéo dài tuổi thọ.

Thói quen đơn giản giúp bạn sống lâu

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng chỉ cần thêm 10 phút vận động mỗi ngày có thể tạo ra tác động đáng kể đến tuổi thọ. Sử dụng dữ liệu từ 4.840 người tham gia cuộc Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia, các tác giả đã xem xét mức độ hoạt động của người trưởng thành từ 40 đến 85 tuổi. Mỗi người đeo thiết bị theo dõi hoạt động trong một tuần và các nhà nghiên cứu ghi nhận lượng vận động trung bình hằng ngày của họ.

Vận động hằng ngày có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Ảnh minh họa: Ban Mai

Người tham gia được chia thành các nhóm dựa trên mức độ vận động trung bình mỗi ngày. Trong 10 năm tiếp theo, các nhà nghiên cứu theo dõi tỷ lệ tử vong. Sau đó, họ tạo ra các kịch bản “nếu” để xem việc tăng hoạt động hằng ngày sẽ ảnh hưởng đến kết quả như thế nào.

Kết quả ghi nhận, thêm 10 phút hoạt động ở cường độ vừa phải mỗi ngày - chẳng hạn như đi bộ nhanh hoặc vận động tương tự - có thể giảm số ca tử vong hằng năm 7%. Tăng thêm 20 phút mỗi ngày có liên quan đến giảm 13% và 30 phút với mức giảm 17%.

Cách thực hiện

Điều quan trọng là vận động không cần phải quá căng thẳng hay phức tạp. Nghiên cứu sử dụng ví dụ đi bộ nhanh, nhưng cũng có thể là đạp xe ở tốc độ thoải mái, bơi lội, khiêu vũ hoặc làm việc nhà. Mục tiêu là tăng nhịp tim vừa phải - đủ để cảm thấy bạn đang vận động.

Dưới đây là một số cách dễ dàng để bạn thêm những phút vận động đó:

- Đi bộ ngắn trong giờ nghỉ trưa.

- Đỗ xe xa hơn so với điểm đến.

- Chọn đi cầu thang bộ thay vì thang máy.

- Chơi trò chơi vận động với con hoặc thú cưng.

- Dùng một phần thời gian xem TV để đi bộ tại chỗ hoặc kéo giãn cơ.

Mặc dù 10 phút có vẻ không nhiều, nhưng nghiên cứu này cho thấy có thể tạo ra sự khác biệt có thể đo lường được về tuổi thọ nếu duy trì đều đặn. Điều này nhắc nhở rằng lợi ích sức khỏe không phải lúc nào cũng đòi hỏi hàng giờ trong phòng tập - những thay đổi nhỏ, có thể thực hiện được sẽ tích lũy theo thời gian.