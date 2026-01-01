Tối 25/1, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh”.

Ca sĩ Mỹ Tâm rạng ngời tại đêm concert. Ảnh: Phạm Công

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại chia thành 3 chương xuyên suốt: Chương 1: Đời ta có Đảng, chương 2: Niềm tin có Đảng – Vững bước tương lai, chương 3: Mùa xuân của kỷ nguyên mới.

Trong chương trình, các bài hát được lựa chọn ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Khẳng định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn. Đồng thời, thể hiện những mốc son lịch sử, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, phản ánh tinh thần và kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ca sĩ Tùng Dương bùng cháy với ca khúc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Ảnh: Phạm Công

Góp phần tạo nên sức hút của chương trình là hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ thành danh như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, cùng các ca sĩ: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đức Phúc, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến, Mono, Hương Tràm, Anh Tú, Đỗ Tố Hoa, Nhóm Oplus... cùng hàng trăm vũ công, diễn viên quần chúng là học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang tham gia.

Ca sĩ Anh Tú nhận được nhiều sự chào đón của khán giả tại đất mỏ. Ảnh: Phạm Công

Chương trình được đầu tư hoành tráng với sân khấu quy mô, tầm cỡ. Đặc biệt, sân khấu được lấy cảm hứng từ hình ảnh lá cờ bay phấp phới, tạo sự uyển chuyển, mềm mại đồng thời gợi sự liên tưởng đến hình ảnh đôi cánh bay lên theo đúng tinh thần, chủ đề của chương trình.

Ca sĩ Hương Tràm với giọng ca nội lực. Ảnh: Phạm Công

Chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và định hướng lớn Đại hội 14 của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.