Tối 23/1 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026).

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng như lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Mở đầu là màn trống hội chào mừng Khát vọng toả sáng tạo bầu không khí trang trọng, hùng tráng. Tiết mục mashup Đường chúng ta đi - Nối vòng tay lớn - Đường đến ngày vinh quang do ca sĩ Tùng Dương và Mỹ Linh thể hiện với hơn 700 diễn viên gồm 200 diễn viên chuyên nghiệp, 295 cán bộ chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân và 200 chiến sĩ Binh chủng Đặc công. Vũ đạo kết hợp xiếc tháp người và xiếc hỏa thuật, kết thúc với pháo hoa 1 phút rưỡi.

Ca sĩ Tùng Dương.

400 chiến sĩ quân nhạc từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trình diễn Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam với đội hình kèn ấn tượng, mapping tạo khối cột trụ 3D. Phần lễ rước cờ và chào cờ là khoảnh khắc thiêng liêng khiến nhiều khán giả ấn tượng và xúc động.

Sân vận động Mỹ Đình rực rỡ tối 23/1.

Phần nghệ thuật gồm ba chương với thông điệp Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới. Chương đầu tiên Tráng ca dưới cờ Đảng tái hiện hành trình lịch sử dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phân cảnh Trước khi Đảng ra đời với hơn 1.100 diễn viên thể hiện giai đoạn khủng hoảng của phong trào giải phóng dân tộc qua màn múa đương đại. Phân cảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tái hiện hành trình ngày 5/6/1911 của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với bản hợp xướng Dấu chân phía trước.

Ca sĩ Đông Hùng

Phân cảnh Đảng ra đời tái hiện mùa xuân 1930 khi Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Quốc tế ca vang lên, lá cờ Đảng khổ lồ 20x30m được giăng khắp sân khấu, diễn viên vừa múa vừa hát Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám được tái hiện với nhóm Áo lính trình bày Mười chín tháng Tám trong hoạt cảnh 475 diễn viên. Phân cảnh Tuyên ngôn độc lập có 435 cán bộ chiến sĩ Công an xếp chữ 2/9, 200 diễn viên cầm cờ và 200 hợp xướng thể hiện Người là Hồ Chí Minh.

Đông Hùng thể hiện "Đường lên phía trước":

Phân cảnh Kháng chiến chống Pháp - Chiến thắng Điện Biên Phủ được dàn dựng hoành tráng. Đông Hùng cùng hợp xướng thể hiện Hò kéo pháo, tái hiện cảnh vận chuyển hơn lương thực, muối, xăng dầu và thuốc nổ lên mặt trận. Hợp xướng tiếp tục với Tiến về Hà Nội tái hiện đoàn quân chiến thắng trở về Thủ đô.

Phân cảnh Vĩ tuyến 17 gợi cảm xúc sâu sắc với đạo cụ cầu Hiền Lương. Diễn viên múa diễn tả cảnh chia cắt với không gian chia thành hai mảng Nam - Bắc. Phân cảnh Kháng chiến chống Mỹ - Đường Trường Sơn với Đông Hùng cùng hợp xướng trình bày mashup Đường lên phía trước và Bác đang cùng chúng cháu hành quân.

Phân cảnh Thống nhất đất nước tái hiện mùa xuân 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh. NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vũ Thắng Lợi và Đông Hùng trình bày Đất nước trọn niềm vui và Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định tầm nhìn về con đường giải phóng đã đưa Việt Nam đạt kỳ tích độc lập, tự do và thống nhất non sông.

Chương hai Với Đảng, trọn niềm tin yêu mở đầu bằng video clip về Đại hội VI khởi đầu tầm nhìn Đổi mới tháng 12/1986 với chủ trương "đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng và Nhà nước". Việt Nam từ quốc gia nghèo đói đã vươn lên mạnh mẽ, đời sống nhân dân được cải thiện căn bản và toàn diện.

NSƯT Vũ Thắng Lợi

NSND Tấn Minh và NSƯT Vũ Thắng Lợi biểu diễn mashup Hát về cây lúa hôm nay - Những ánh sao đêm - Bến cảng quê hương tôi - Một vòng Việt Nam. Tiết mục Tự nguyện do Đỗ Vũ Lan Nhung thể hiện, hoạt cảnh kết hợp mapping tái hiện các lực lượng cứu giúp nhau, trình diễn thủ ngữ và xếp hình chim bồ câu.

Hồng Nhung thể hiện Hà Nội niềm tin và hy vọng. NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn và Trọng Tấn trình bày Đảng đã cho ta một mùa xuân với sự tham gia của 300 diễn viên, kết tinh trọn vẹn niềm tin của 54 dân tộc anh em đối với Đảng.

Chương ba Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng với thông điệp kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV mở đầu bằng màn trình diễn mapping 3D tương tác thể hiện bức tranh hiện đại trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các ca sĩ Erik, Trang Pháp, Dương Hoàng Yến và Đức Phúc.

Bảo Trâm cùng 100 hợp xướng thiếu nhi trình bày Vươn cao Việt Nam với 265 diễn viên. Đức Phúc, Erik và Trang Pháp, Dương Hoàng Yến thể hiện Việt Nam tinh hoa khẳng định vai trò của văn hóa và tầm nhìn phát triển con người bằng tri thức. Màn trình diễn nghệ thuật mapping, trống sấm khổng lồ kết hợp xiếc, tái hiện các loại hình văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Bảo Trâm thể hiện "Vươn cao Việt Nam":

DTAP và Hoàng Thuỳ Linh trình bày mashup Nhà tôi có treo một lá cờ và Made in Vietnam. Tùng Dương thể hiện Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai khẳng định tầm nhìn kỷ cương - đột phá.

Tiếp đến là mashup Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi - Như có Bác trong ngày đại thắng do toàn bộ nghệ sĩ biểu diễn. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao quy mô lớn trong 15 phút với các ca khúc: Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi, Thênh thang đường mới, Hello Việt Nam, Ngàn ước mơ Việt Nam, Những trái tim Việt Nam như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội XIV, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao quy mô lớn rực rỡ trên sân Mỹ Đình.