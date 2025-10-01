Tiếp nối sự lan tỏa tinh thần chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, sáng 1/10, ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 500 triệu đồng cho Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN).

"Bằng tất cả tấm lòng, tôi xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương. Cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát đau thương và có cuộc sống bình yên, ổn định", chị chia sẻ.

Hành động của Mỹ Tâm và nhiều nghệ sĩ làm ấm lòng khán giả. Ảnh: FBNV

Cũng trong sáng nay, tại trụ sở đường Mạc Đĩnh Chi, UBMTTQVN - Ban Vận động cứu trợ TPHCM tổ chức tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Thông tin đến VietNamNet, người đại diện cho biết NSND Mỹ Uyên tham gia đóng góp phần nhỏ cùng đoàn văn nghệ sĩ thành phố, chung tay giúp đồng bào ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tại buổi quyên góp còn có NSND Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Tuyết Thu, diễn viên Kim Tuyến...

Theo thống kê từ UBMTTQVN TPHCM, số tiền trong buổi sáng vận động được là 291,8 triệu đồng.

Nhiều nghệ sĩ tham gia đóng góp. Ảnh: NVCC

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày càng nhiều nghệ sĩ chung tay đóng góp, chia sẻ nỗi đau với đồng bào.

Danh sách mới nhất gồm: ca sĩ Jun Phạm - 200 triệu đồng; ca sĩ RHYDER - 100 triệu đồng; hoa hậu Kỳ Duyên - 100 triệu đồng; nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường - 100 triệu đồng; diễn viên Ngọc Thanh Tâm - 100 triệu đồng; DJ Mie - 50 triệu đồng; đạo diễn Neko Lê - 50 triệu đồng; ca sĩ Lê Bảo Bình - 50 triệu đồng; và ca sĩ Phùng Khánh Linh - 50 triệu đồng.

Từ sao hạng A đến các nghệ sĩ trẻ đều không đứng ngoài tinh thần chung tay giúp đỡ, san sẻ khó khăn với đồng bào. Ảnh: FBNV

Trước đó, ngày 30/9, ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân quyên góp 1 tỷ đồng; hội bạn thân "Gia đình Hoa Dâm Bụt" gồm 3 ca sĩ: Hòa Minzy - 300 triệu đồng, Đức Phúc - 1 tỷ đồng và Erik - 100 triệu đồng; ca sĩ Duy Mạnh - 300 triệu đồng.

Ngày 29/9, hoa hậu Hương Giang đóng góp 100 triệu đồng; ca sĩ Quốc Thiên - 100 triệu đồng; ca sĩ Bích Phương - 100 triệu đồng; TikToker Ninh Dương Story - 70 triệu đồng; và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh - 50 triệu đồng.

Ngày 28/9, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức giải thi đấu pickleball Tôi là người Việt Nam - Hướng về đồng bào lũ lụt. Nhiều VĐV, nhà hảo tâm là bạn bè anh tham gia quyên góp, tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Theo tinh thần của Ban Tuyên giáo - Dân vận TPHCM, những ngày sắp tới, nhiều sân khấu trên địa bàn TP tổ chức các hoạt động tri ân Tổ nghề biểu diễn. Đây là dịp nghệ sĩ nhiều thế hệ quây quần, ôn kỷ niệm trong 1 năm hoạt động. Là người đứng đầu đơn vị Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM, nghệ sĩ Mỹ Uyên sẽ vận động các đóng góp tự nguyện từ đồng nghiệp và khán giả, cùng hướng về vùng bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 10. Năm ngoái, chị cũng từng đề nghị đồng nghiệp, khán giả tới dự Lễ giỗ Tổ nghiệp dành tiền ủng hộ bà con vùng bão lũ thay vì sửa soạn mâm lễ. "Sau mỗi mùa giỗ Tổ nghiệp, tôi luôn duy trì thói quen mang số tiền vận động được gửi UBMTTQVN hoặc các tòa soạn báo cho mục đích thiện nguyện; còn phần thực phẩm và trái cây sẽ được trao cho Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Nếu chúng ta làm tốt được việc này, đó là điều mà Tổ nghề mong muốn. Bởi tất cả con dân nước Việt đều chung một lòng hướng về đồng bào, vì sự bình an của mọi nhà", Mỹ Uyên nói.

Mi Lê