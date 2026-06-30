Các trang web bị tịch thu cho phép người xem truy cập các luồng phát trực tiếp trái phép các trận đấu của World Cup 2026, vi phạm luật bản quyền của Mỹ.

Chiến dịch được phối hợp với các đối tác quốc tế thông qua Mạng lưới Công tố viên Quốc tế về Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ (ICHIP). Các cơ quan chức năng đã nhắm mục tiêu vào các máy chủ và tên miền tại Peru, Bulgaria, Croatia, Romania, Ba Lan và Colombia.

Thông báo xuất hiện trên các website lậu bị tịch thu. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Khi truy cập các trang web lậu bị tịch thu, người dùng sẽ nhìn thấy một biểu ngữ hiển thị nội dung: "Hành động này được thực hiện nhằm bảo vệ người tiêu dùng và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới”.

Các tên miền bị thu giữ được xác định dựa trên thông tin do phía Mỹ cung cấp, với sự hỗ trợ của FIFA, beIN Media Group, NBCUniversal, Liên minh vì Sự sáng tạo và Giải trí (ACE) thuộc Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, Ultimate Fighting Championship (UFC) và Warner Bros.

Ông Eric Weindorf, đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa (HSI) Washington thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), cho biết những đơn vị phát trực tuyến này không chỉ vi phạm luật bản quyền mà còn khiến người xem đối mặt với các mối đe dọa tiềm ẩn, bao gồm các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại và các kết nối không an toàn có thể làm lộ dữ liệu cá nhân và tài chính.

Hồi tháng 5, FBI từng cảnh báo về các trang web giả mạo FIFA trước thềm World Cup 2026. Những trang web này được tạo ra để bán vé giả, các gói dịch vụ tiếp đón giả, đánh cắp thông tin cá nhân và tài chính, cũng như thực hiện nhiều hình thức lừa đảo khác liên quan đến giải đấu.

Tuần trước, ACE, UEFA, UC3 và các cơ quan chức năng Mexico đã đóng cửa 44 tên miền thuộc một mạng lưới vi phạm bản quyền thể thao quy mô lớn có liên quan đến nền tảng phát trực tuyến trái phép PirloTV. Tổng cộng, các tên miền này thu hút hơn 950 triệu lượt truy cập mỗi năm, trong đó riêng Mexico chiếm khoảng 230 triệu lượt.

PirloTV tổng hợp và nhúng các liên kết đến các luồng phát trực tiếp thể thao trái phép, chủ yếu là bóng đá, và nổi tiếng với việc liên tục chuyển sang các tên miền mới sau mỗi đợt truy quét của cơ quan chức năng.

Theo các báo cáo, PirloTV được nhiều người sử dụng để xem các trận đấu tại World Cup 2026 trên thiết bị di động, do những hạn chế về quyền truy cập theo từng nền tảng và sự phân mảnh của quyền phát sóng khiến việc tiếp cận nội dung hợp pháp trở nên phức tạp.

Mới đây, Kaspersky cho biết đã phát hiện hơn 336 tên miền giả mạo các nguồn thông tin chính thức của World Cup kể từ khi giải đấu khởi tranh ngày 11/6. Công ty cảnh báo chỉ với một cú nhấp chuột bất cẩn, người dùng có thể mất tiền, bị đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng tinh vi.

(Theo Bleeping Computer)