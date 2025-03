Theo hãng tin Al Jazeera, phái đoàn Mỹ dự hội đàm lần này do Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz dẫn đầu. Trong khi đó, phái đoàn Ukraine do Ngoại trưởng Andrii Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Chánh Văn phòng tổng thống Andrii Yermak phụ trách.

Ảnh: Andrii Sybiha/ Mạng xã hội X

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Sybiha khẳng định, cuộc tiếp xúc lần này là cơ hội để khôi phục hòa bình ở đất nước ông.

“Chúng tôi coi cuộc hội đàm lần này như một cơ hội lớn để hướng đến hòa bình và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Ukraine. Bầu không khí mang tính xây dựng trong cuộc gặp chứng minh chúng tôi có thể tận dụng cơ hội này. Ukraine muốn hòa bình hơn bất kỳ nước nào”, ông Sybiha viết.

Kiev nêu ba điều kiện với EU để đạt được hòa bình

Trước chuyến đi tới Ảrập Xêút, Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine Yermak đã nêu 3 điều kiện quan trọng với Liên minh châu Âu (EU) để giúp đảm bảo hòa bình lâu dài ở nước này.

Báo Pravda dẫn lời ông Yermak phát biểu: “Trước tiên, Ukraine phải được đảm bảo an ninh để từ đó tạo độ tin cậy cho một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai. Thứ hai, châu Âu phải hành động quyết đoán để tăng cường sức mạnh và gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga. Cuối cùng, châu Âu nên kiểm soát khối tài sản bị đóng băng của Nga để có thể tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine”.

Hiện các quan chức EU chưa bình luận về tuyên bố của ông Yermak.